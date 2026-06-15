Jandarma Teşkilatı'nın 187'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Adıyaman Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilirken, jandarma personeli şehit kabirlerini ziyaret ederek mezarlara gül bıraktı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen program, şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak ve vefa duygusunu bir kez daha ortaya koymak amacıyla düzenlendi.

Adıyaman Şehitliği'nde yapılan programda, Şehitlik Camii İmamı Tahir Durmuş tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Tilavetin ardından şehitler için dua edildi.

Program sonrasında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı personeli şehit kabirlerini tek tek ziyaret etti. Kabirlere gül bırakan personel, şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen ziyaret, şehitlik alanındaki kabirlerin gezilmesinin ardından sona erdi.

Adıyamanlılar Net olarak ilimizde gerçekleştirilen anma programlarını ve gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.