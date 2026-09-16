Bölge sakinleri, ödedikleri aidatların karşılığında yeterli hizmet alamadıklarını savunurken, artan nüfusla birlikte toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk ve yaklaşan kış öncesinde bağlantı yollarının durumu da İndere’nin önemli gündem başlıkları arasında yer aldı.

Adıyaman'ın 6 Şubat depremlerinden sonra oluşturulan en büyük yeni yerleşim alanlarından biri olan İndere, bugün binlerce ailenin yaşadığı yeni bir kent parçasına dönüşmüş durumda.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre bölgede Emlak Konut GYO tarafından 5 milyon metrekarelik alanda 16 bin 467 konut ve 355 iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 822 bağımsız bölüm inşa edildi. Karadağ olarak bilinen bölgede yaklaşık 100 bin kişinin yaşaması öngörülüyor. Proje kapsamında 46,5 kilometre yeni yolun yanı sıra içme suyu, yağmur suyu ve atık su altyapıları da oluşturuldu.

Ancak vatandaşlardan PERRE Haber Ajansı'na ulaşan mesajlar, yeni konutların teslim edilmesiyle birlikte günlük yaşamı ilgilendiren yeni sorunların ortaya çıktığını gösterdi.

VATANDAŞLARIN ÇAĞRISI ÜZERİNE İNDERE'YE GİTTİ

İndere sakinlerinin çağrısı üzerine bölgeye giden PERRE Haber Ajansı Muhabiri Şeriban Özçakmak, vatandaşlarla görüşerek ortak kullanım alanlarını, bina çevrelerini ve peyzaj alanlarını yerinde inceledi.

Özçakmak'ın gözlemlerinde bazı peyzaj alanlarında yabani otların yoğun biçimde büyüdüğü, kurumuş otların temizlenmediği, yeni dikilen bazı bitkilerin çevresinin bakımsız kaldığı ve yabani bitkilerin kimi noktalarda kaldırım kenarlarına kadar yayıldığı görüldü.

Yerleşimin bazı bölümlerinde ise kaldırımlar ve binaların çevresindeki peyzaj alanlarında yoğun otlanma dikkat çekti.

Gözlem ve şahitlikler İndere'nin tamamının aynı durumda olduğunu göstermese de PERRE'ye ulaşan vatandaş şikayetlerinin bazı bölümlerde sahada karşılığının bulunduğunu ortaya koydu.

'HER AY 1400 LİRA AİDAT ÖDÜYORUZ'

Şeriban Özçakmak'a konuşan bir İndere sakini, aylık 1400 lira aidat ödediğini belirterek çevre temizliği ve peyzaj hizmetlerinden şikayet etti. Basına sitemini de aktaran vatandaş:

'İndere TOKİ'ye neden sık gelmiyorsunuz? Buraların halini neden paylaş mıyorsunuzı? Ben size kısaca özetleyeyim; çevre düzenlemesi yok, sulama sistemleri yok, bütün ağaçlar susuzluktan perişan halde, yabani otlar diz boyu. Binaların içinde düzgün temizlik yapılmıyor, daire başı her ay 1400 TL aidat toplanmasına rağmen her yer pis ve çöp dolu.' ifadelerini kullandı.

Başka bir vatandaş ise 'İndere'nin durumu çok kötü. Her yer çöp, ağaçları sulamıyorlar. Türlü bahaneler sunuyorlar.' diyerek yaşanan sorunların uzun süredir devam ettiğini ileri sürdü.

Vatandaşların aktardığı 1400 liralık tutar, belirli bir sakin tarafından bildirilen aidat miktarı. İndere'nin farklı etap ve kısımlarında aidat ve işletme giderlerinin değişebileceği için bu rakam bölgenin tamamında uygulanan tek bir aidat tutarı olarak değerlendirilmiyor.

BENZER AİDAT VE TEMİZLİK ŞİKAYETLERİ DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ

İndere'de aidat karşılığında alınan hizmetlere ilişkin şikayetlerin yalnızca PERRE'ye ulaşan ve Şeriban Özçakmak'a aktarılan son ifadelerle sınırlı olmadığı görülüyor.

Mart 2026'da kamuya açık bir şikayet platformuna başvuran İndere sakini, üç ay boyunca ortak alan temizliği yapılmadığını ve asansör hizmetinde sorunlar yaşandığını ileri sürerek aylık 1500 lira aidat talep edildiğini belirtmişti. Aynı platformda İndere'ye ilişkin farklı tarihlerde aidat, ısınma giderleri ve yönetim uygulamalarına yönelik başka şikayetler de yer aldı. Bunlar vatandaş beyanı niteliğinde olmakla birlikte, aidat-hizmet ilişkisinin farklı dönemlerde de gündeme geldiğini gösteriyor.

Emlak Yönetim ise kurumsal sitesinde site ve tesis yönetimi kapsamında mali-idari işlemler, teknik bakım, temizlik, peyzaj, güvenlik, müşteri ilişkileri ile aidat ve raporlama süreçlerini hizmet alanları arasında gösteriyor. Şirket ayrıca gelir ve gider kayıtlarının tutulduğunu ve raporlama süreçlerinin yürütüldüğünü belirtiyor.

Bu nedenle İndere sakinlerinin en fazla yanıt beklediği sorulardan biri, tahsil edilen aidatların hangi hizmetlere ve hangi oranlarda harcandığı.

'AİDAT ÖDÜYORSAK BU OTLAR, ÇÖPLER NEDEN DURUYOR?'

Özçakmak'ın bölgede görüştüğü vatandaşlar, makul ölçülerde aidat ödemeye karşı olmadıklarını, ancak ödemenin karşılığında düzenli hizmet görmek istediklerini dile getirdi.

Vatandaşların özellikle bina ortak alanlarının temizliği, çevre düzenlemesi, yabani otların temizlenmesi, peyzaj alanlarının sulanması, kuruyan bitkilerin bakımı ve ortaya çıkan teknik arızalara müdahale konusunda daha düzenli bir hizmet talep ettikleri görüldü.

İndere sakinleri, aidat gelir ve giderlerinin kendilerine açık ve anlaşılır biçimde bildirilmesini de istedi.

ULAŞIMDA YENİ ŞİKAYET: 'OTOBÜSLERDE KONSERVE YIĞINI GİBİYİZ'

İndere'de çevre ve aidat sorunlarının yanında en çok gündeme getirilen başlıklardan biri toplu taşıma oldu.

Özçakmak'a konuşan bazı vatandaşlar özellikle işe, okula ve şehir merkezine gidiş-geliş saatlerinde otobüslerde ciddi yoğunluk yaşandığını belirterek, 'Otobüslerde konserve yığını gibi istifleniyoruz.' sözleriyle sefer sayısının ve araç kapasitesinin artırılmasını istedi.

Adıyaman Belediyesi, İndere hattındaki yoğunluğa ilişkin daha önce düzenleme yapmıştı. Belediye 10 Şubat 2026'da yaptığı açıklamada özellikle hafta içi 13.00-18.00 saatleri arasındaki yoğunluk nedeniyle Merkez-İndere hattındaki araç sayısının artırıldığını ve sefer aralıklarının 20 dakikaya düşürüldüğünü duyurmuştu.

Belediyenin 2025 yılı ulaşım verilerine göre İndere-TOKİ hattı da deprem sonrasında hizmete alınan yeni güzergahlar arasında bulunuyor.

Buna karşın İndere'de yerleşimin ve nüfusun büyümeye devam etmesi, yapılan sefer artışlarının mevcut yolcu talebini karşılamaya yetip yetmediği sorusunu yeniden gündeme taşıyor.

100 BİN KİŞİLİK YENİ YERLEŞİMİN TRAFİK YÜKÜ

İndere'nin yalnızca bugünkü nüfusu değil, yaklaşık 100 bin kişiye göre planlanan nihai kapasitesi de ulaşım açısından önem taşıyor.

On binlerce kişinin her gün iş, eğitim, sağlık ve alışveriş amacıyla şehir merkeziyle bağlantı kurması, İndere bağlantı yollarının yalnızca bir konut yolu olmaktan çıkarak Adıyaman kent trafiğinin ana unsurlarından biri haline gelmesi anlamına geliyor.

Bu nedenle vatandaşların gündemindeki soru yalnızca 'kaç otobüs var?' değil; İndere'de nüfus arttıkça bu nüfusun şehir merkezine hangi bağlantı yolları üzerinden, ne kadar sürede ve hangi toplu taşıma kapasitesiyle taşınacağı.

KIŞ ÖNCESİ YENİ SORU: KARADAĞ YOLLARI HAZIR MI?

İndere'nin Karadağ olarak bilinen bölgede kurulması, yaklaşan kış mevsimi öncesinde ulaşım güvenliğini de gündeme getiriyor. Bakanlık da İndere'yi Karadağ olarak bilinen lokasyonda kurulan yeni yerleşim alanı olarak tanımlıyor.

Geçtiğimiz kış bölgede yoğun kar yağışı ulaşım ve günlük yaşamı etkilemiş, İndere'de yaşayan vatandaşlara gıda ve kışlık malzeme ulaştırılması için belediye ekipleri çalışma yürütmüştü.

Yeni kış mevsimi yaklaşırken vatandaşlar, İndere ile şehir merkezi arasındaki bağlantı yollarının yoğun kar, buzlanma ve olumsuz hava şartlarında açık tutulmasına yönelik hazırlıkların ne durumda olduğunu merak ediyor.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun biçimde kullanılan bağlantı güzergahlarında buzlanmaya karşı önlem, kar küreme ve tuzlama kapasitesi, belediye otobüslerinin olumsuz hava koşullarındaki ulaşımı ve alternatif güzergahların hazır olup olmadığı yanıt bekleyen konular arasında.

BİNALAR TAMAMLANDI, ŞİMDİ GÜNDEM YAŞAM KALİTESİ

İndere, deprem sonrasında Adıyaman'ın yeniden yapılanmasının en büyük projelerinden biri olarak ortaya çıktı. Binlerce konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesiyle bölgede yeni bir yaşam başladı.

Ancak PERRE Haber Ajansı'nın yerinde gözlemleri ve vatandaşlarla yaptığı görüşmeler, bölge sakinlerinin artık yalnızca konuta kavuşmayı değil, günlük yaşamın gerektirdiği hizmetlerin de düzenli biçimde verilmesini istediğini ortaya koydu.

İndere sakinleri; aidatların karşılığının şeffaf biçimde açıklanmasını, ortak alan ve peyzaj bakımının düzenli yapılmasını, temizlik sorunlarının giderilmesini, toplu taşıma kapasitesinin artan nüfusa göre yeniden değerlendirilmesini ve kış şartları öncesinde bağlantı yollarına ilişkin hazırlıkların kamuoyuyla paylaşılmasını talep ediyor.

Vatandaşların çağrısı üzerine İndere'de incelemelerde bulunan Gazeteci Şeriban Özçakmak'ın sahada kayda aldığı görüntüler ve bölge sakinlerinin aktardığı sorunlar, yeni yaşam alanında bundan sonraki en önemli gündemin 'konutların yapılması' değil, kurulan yaşamın sürdürülebilir biçimde yönetilmesi olduğunu gösteriyor.

Kaynak : PERRE