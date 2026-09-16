Adıyaman'da altyapı çalışmaları tamamlanan Zey Caddesi'nde asfalt serimine başlandı.

Adıyaman Belediyesi ekipleri, depremde ağır hasar gören ve İndere Yaşam Alanı'na ulaşım sağlayan önemli güzergâhlardan biri olan Zey Caddesi'nde altyapı çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar kapsamında Telekom, doğal gaz, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yenilendi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından caddede asfalt çalışması başlatıldı. Asfalt çalışmalarına kaldırım düzenlemeleri de eşlik ederken, yıpranan kaldırımlar yenileniyor.

Dayanışmayla, halkımızın desteğiyle şehrimizi adım adım kilim gibi dokuyoruz diye konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'Adıyaman'ımızın kalbi Zey Caddesi. Depremde büyük hasar alan caddelerimizden biri. Aynı zamanda İndere'ye bağlantı sağlayan önemli güzergâhlarımız arasında. Telekom, doğal gaz, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarımızı yenileyerek altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi Fen İşleri ekiplerimiz asfalt serimini sürdürüyor. Şehrimizin her noktasında, her caddesinde, her mahallesinde ekiplerimiz sahada. Çalışmalarımız boyunca bize destek olan, sabır ve anlayış gösteren esnafımıza ve Turgut Reis Mahallesi sakinlerine teşekkür ediyoruz' diye konuştu.