Jandarma Teşkilatı'nın 187'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, teşkilatın köklü geçmişi ve üstlendiği görevler bir kez daha vurgulandı. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa il protokolü, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile jandarma ve emniyet personeli katıldı.

Tören kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Fahri Semiz tarafından Atatürk Büstü'ne çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Programda Jandarma Genel Komutanlığı'nın tarihçesi hakkında bilgi veren Jandarma Binbaşı Mehmet Yaman, teşkilatın geçmişten günümüze uzanan görev alanları ve uluslararası çalışmaları hakkında katılımcılara bilgiler aktardı.

Binbaşı Yaman, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 1998 yılında FIEP olarak bilinen Uluslararası Jandarmalar ve Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği'ne asil üye olduğunu hatırlatarak, uluslararası güvenlik alanındaki faaliyetlerine dikkat çekti. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2010 yılında Avrupa Jandarma Kuvveti'ne gözlemci statüsünde üye olduğunu ifade etti.

Törende konuşan Adıyaman İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Fahri Semiz ise Jandarma Teşkilatı'nın 187 yıllık geçmişi boyunca milletin huzuru, güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması için önemli görevler üstlendiğini belirtti.

Milletin jandarmaya duyduğu güvenin kendileri için büyük sorumluluk olduğunu ifade eden Semiz, bu güvene layık olmak için aynı azim ve kararlılıkla görev yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Konuşmasında şehit ve gazileri de anan Kıdemli Albay Fahri Semiz, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmetle, gazileri ise minnet ve şükranla andı.

Semiz ayrıca Adıyaman'da jandarma ile birlikte görev yapan güvenlik korucularına teşekkür ederek, onların fedakârlıklarının her zaman takdirle karşılandığını ifade etti.

Jandarma Teşkilatı'nın 187'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Adıyamanlılar Net olarak ilimizdeki kurum ve kuruluşların faaliyetlerini aktarmayı sürdüreceğiz.