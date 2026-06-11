Bu yıl 11 farklı okuldan yaklaşık 150 öğrencinin katıldığı spor oyunlarında gençler; satranç, dart, masa tenisi ve mangala branşlarında mücadele etti. Gün boyu süren karşılaşmalarda öğrenciler hem yeteneklerini sergileme fırsatı buldu hem de farklı okullardan arkadaşlarıyla kaynaşarak unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Sever: 'Gençlerimizin başarısı en büyük motivasyon kaynağımız'

Final programında konuşan Adıyaman Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı İbrahim Halil Sever, sporun gençlerin kişisel gelişimindeki önemine dikkat çekerek organizasyona katkı sunan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür etti.

Sever, 'Bugün burada 11 okulumuzdan gelen 150 kıymetli öğrencimizle final heyecanını paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İmam Hatipli gençlerimizin sadece akademik başarılarıyla değil, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki gelişimleriyle de öne çıkmalarını önemsiyoruz. Spor; disiplin, özgüven, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendiren önemli bir araçtır. Bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Hüseyin Elüstü'ye, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Ali Tosun'a ve organizasyonun her aşamasında büyük emek veren Önder Gençlik Başkanımız Sayın Şahin Turgut'a teşekkür ediyorum. Gençlerimizin ortaya koyduğu azim ve başarı, bizlere geleceğe dair umut vermektedir.' dedi.

Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Büyük heyecana sahne olan müsabakaların ardından dereceye giren öğrencilere madalya ve ödülleri takdim edildi. Sporcuların centilmence mücadelesi ve ortaya koyduğu performans katılımcılar tarafından takdirle karşılanırken, organizasyon toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Adıyaman Önder İmam Hatipliler Derneği yetkilileri, gençlerin sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerle desteklenmesine yönelik çalışmaların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti.

Kaynak : PERRE