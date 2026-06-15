Adıyaman'ın Besni ilçesinde serinlemek için girdiği Göksu Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan 18 yaşındaki İsa Özkul'u bulmak için başlatılan çalışmalar dördüncü gününde de devam ediyor. AFAD, jandarma ve polis ekiplerinden oluşan 84 kişilik ekip, hem su altında hem de su üstünde aramalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, Göksu Çayı boyunca belirlenen bölgelerde yoğunlaşırken, çalışmalar dron ve özel arama cihazlarıyla destekleniyor.

Olay, 12 Haziran'da Besni ilçesine bağlı Kızılin köyündeki tarihi Kızılin Köprü mevkiinde yaşandı. Serinlemek amacıyla Göksu Çayı'na giren 4 gençten biri olan İsa Özkul, su debisinin yükselmesiyle akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Kayıp genci bulmak için bölgede geniş çaplı çalışma yürütülüyor. Adıyaman ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüklerine bağlı dalgıç ekipleri, Göksu Çayı'nın yaklaşık 5 kilometrelik bölümünde su altı aramalarına devam ediyor. Malatya Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ise su altı görüntüleme cihazlarıyla tarama gerçekleştiriyor.

AFAD'ın Adıyaman ve Van'dan gelen ekipleri de su üstünde ve çay kenarında dron destekli aramalarını sürdürüyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afetlere Müdahale Şube Müdürü Abdurrahman Biçer, sahada 84 personelin görev yaptığını belirterek aramaların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi. Biçer, Göksu Çayı'ndaki çalışmaların ardından sonuç alınamaması halinde ekiplerin Fırat Nehri yönünde de arama faaliyetlerine devam etmeyi planladığını ifade etti.

Arama çalışmalarını yakından takip eden baba Cuma Özkul ise ekiplere ve yetkililere teşekkür ederek duygusal anlar yaşadı.

Adıyamanlılar Net olarak arama çalışmalarına ilişkin gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.