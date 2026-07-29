Besni İHH Temsilciliği, Ahmet Saçlı Diyanet Gençlik Merkezi'nde eğitim gören 75 Yaz Kur'an Kursu öğrencisine çeşitli hediyeler takdim etti. Düzenlenen programa Besni İlçe Müftüsü Sabri Erçek de katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Besni İHH Temsilcisi Ramazan Yaldız tarafından gerçekleştirilen hediye dağıtımında, yaz Kur'an kursunda eğitim gören öğrenciler çeşitli hediyelerle sevindirildi.

Programda öğrencilerle sohbet eden İlçe Müftüsü Sabri Erçek, yaz Kur'an kurslarının çocukların hem dinî hem de ahlaki gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Müftü Erçek, öğrencilerin mutluluğuna katkı sağlayan Besni İHH Temsilcisi Ramazan Yaldız'a teşekkür etti.

Program, öğrencilere hediyelerin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.