Adıyaman'ın Besni ilçesinde örnek bir davranış sergilendi. Erdemoğlu Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kadın, apartman girişinde bulduğu çantayı açtığında içerisinde çok sayıda altın ve ziynet eşyası bulunduğunu fark etti. Yaklaşık 6,5 milyon lira değerindeki altınlarla dolu çantayı hiç tereddüt etmeden polis ekiplerine teslim eden kadın sayesinde çanta kısa sürede gerçek sahibine ulaştırıldı. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda çantanın sahibine ulaşılarak, altın ve ziynet eşyaları tutanakla teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Besni ilçesine bağlı Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın giriş kapısı önünde sahipsiz bir çanta bulan 65 yaşındaki kadın, çantanın içinde çok sayıda altın ve ziynet eşyası olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerine tutanak karşılığında teslim edilen çanta, detaylı inceleme için polis merkezine götürüldü. Çantanın içerisinde 10 adet tam altın, 4 adet yarım altın, 53 adet çeyrek altın, 21 adet bilezik, 1 adet zincir kolye, 1 adet tuğralı kolye, 1 adet nişan bilekliği, 4 çift küpe ve 1 adet kol saati bulunduğu belirlendi.

Yaklaşık 6,5 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarının sahibini belirlemek için çalışma başlatan polis ekipleri, kısa sürede çantanın sahibine ulaştı. Kimliği gizli tutulan vatandaşa çanta ve içerisindeki değerli eşyalar tutanakla teslim edildi.