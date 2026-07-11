Adıyaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenecek anma programının detayları belli oldu. Adıyaman Valiliği koordinesinde gerçekleştirilecek etkinlikler, 14 ve 15 Temmuz tarihlerinde panelden şehitlik ziyaretine, mevlit programından bayrak yürüyüşüne kadar birçok programa ev sahipliği yapacak. Kent Meydanı'nda kurulacak "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı" iki gün boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacak. Gün boyu sürecek etkinlikler, şehitleri anmak ve 15 Temmuz'un hafızalardaki yerini canlı tutmak amacıyla gerçekleştirilecek.

Programın ilk günü olan 14 Temmuz Pazartesi saat 14.00'te, Adıyaman Üniversitesi Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda "İrade Bizim, Zafer Bizim" konulu panel düzenlenecek.

15 Temmuz Salı günü saat 11.30'da Adıyaman Şehitliği ziyaret edilecek. Ardından saat 12.00'de Meydan Camii'nde şehitler için Mevlid-i Şerif okunacak.

Akşam programı kapsamında saat 19.30'da Valilik önü ile Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu güzergâhında bayrak yürüyüşü gerçekleştirilecek. Saat 20.00'de ise Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı yapılacak.

Anma etkinlikleri, saat 00.13'te Adıyaman genelindeki tüm camilerde sela okunmasıyla tamamlanacak.

Adıyaman Valiliği, düzenlenecek etkinliklere tüm vatandaşları davet etti.

Kaynak : PERRE