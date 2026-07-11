Adıyaman'da şehir içi toplu taşıma ücretlerine yapılan zammın ardından S.S. 6 Nolu Perre Kolej Kooperatifi Başkanı Abdulkadir Ergün açıklamalarda bulundu. Artan akaryakıt, personel, bakım, yedek parça ve işletme giderlerinin ulaşım maliyetlerini önemli ölçüde yükselttiğini belirten Ergün, yeni ücret tarifesinin maliyet hesapları doğrultusunda belirlendiğini söyledi. Öğrenci ücretlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmediğini ifade eden Ergün, kooperatif olarak ücretsiz yolcu taşımacılığı nedeniyle de önemli bir mali yük üstlendiklerini dile getirdi.

Başkan Abdulkadir Ergün, Adıyaman'da uzun yıllardır toplu taşıma hizmeti sunduklarını belirterek, mazot fiyatlarıyla birlikte şoför maaşları, yedek parça, işçilik, sigorta ve diğer işletme giderlerinde yaşanan artışların maliyetleri sürekli yükselttiğini söyledi.

Devletin belirlediği mevzuat kapsamında ücretsiz ulaşım hakkından yararlanan vatandaşların taşınmasının da kooperatif tarafından karşılandığını ifade eden Ergün, Perre Kolej Kooperatifi araçlarında aylık ortalama 40 binin üzerinde ücretsiz yolculuk gerçekleştirildiğini, bunun da işletme giderlerini artırdığını dile getirdi.

Yeni ücret tarifesiyle birlikte daha önce 20 TL olan tam bilet ücretinin 27 TL'ye yükseltildiğini belirten Ergün, öğrenci ücretinin ise 15 TL olarak uygulanmaya devam ettiğini söyledi.

Çevre illerde toplu taşıma ücretlerinin daha yüksek olduğunu ifade eden Ergün, bazı şehirlerde yıl içerisinde iki kez zam yapıldığını belirterek, Adıyaman'da bölgenin en uygun toplu taşıma ücretlerinden birinin uygulandığını kaydetti.

Başkan Abdulkadir Ergün açıklamasında, artan maliyetler nedeniyle fiyat düzenlemesine gitmek zorunda kaldıklarını belirterek, Adıyamanlı vatandaşların anlayışına teşekkür etti. Ergün ayrıca, zam talebinin değerlendirilmesi sürecindeki desteklerinden dolayı Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye, şahsı ve kooperatifi adına teşekkür etti.

Haber: Metin Harıkçı