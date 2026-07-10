Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi'nde, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yapımı sürdürülen 3 bin 500 metrekarelik yeni park projesinde sona yaklaşıldı. Çocuk oyun grupları, açık hava spor ve fitness alanları, yürüyüş yolları, yeşil alanlar ile oturma ve dinlenme bölümlerinin yer aldığı parkın kısa süre içinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılması planlanıyor. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çalışmaları yerinde inceleyerek parkın mevcut durumu hakkında bilgi aldı. Deprem sonrası kentin yeniden yapılanma sürecinde altyapı ve yol çalışmalarının yanında sosyal yaşam alanlarına da ağırlık verdiklerini belirten Tutdere, kardeş belediyelerin desteğiyle Adıyaman'ın dört farklı noktasında park çalışmalarının eş zamanlı yürütüldüğünü söyledi. Tutdere, yapımı devam eden parkların yıl sonuna kadar tamamlanarak halkın hizmetine sunulmasını hedeflediklerini ifade etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Karapınar Mahallesi'nde inşa edilen park, toplam 3 bin 500 metrekarelik alan üzerinde yükseliyor. Projede çocuklardan yaşlılara kadar farklı yaş gruplarının kullanabileceği sosyal alanlara yer veriliyor.

Parkta yeni nesil çocuk oyun grupları, açık hava spor ve fitness alanları ile yürüyüş yolları oluşturuluyor. Geniş yeşil alanların yanı sıra vatandaşların vakit geçirebileceği oturma ve dinlenme bölümlerinin yapımı da devam ediyor.

Çalışmaları inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kentin altyapısının yanı sıra sosyal yaşamını güçlendirecek projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Tutdere, “Bir yandan yollarımızı ve altyapımızı yenilerken, diğer yandan çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, ailelerimizin huzur içinde vakit geçirebileceği modern yaşam alanlarını kentimize kazandırıyoruz. Adıyaman'ı her yönüyle daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde kardeş belediyelerden gelen desteğe değinen Tutdere, “Kardeş belediyelerimizin destekleriyle şehrimizin dört farklı noktasında park yapım çalışmalarımız eş zamanlı olarak sürüyor. Bu yılın sonuna kadar bu parkların tamamını halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Denizli'den Adıyaman'a uzanan bu dayanışma eli için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm Denizli halkına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Karapınar Mahallesi'ndeki parkın tamamlandıktan sonra uzun yıllar mahalle sakinlerine hizmet edeceğini belirten Tutdere, “Dayanışmayla yaralarımızı sarıyor, Adıyaman'ı geleceğe birlikte hazırlıyoruz. Tamamlanmasının ardından bu güzel yaşam alanını çocuklarımıza, gençlerimize ve mahalle sakinlerimize emanet edeceğiz. Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Parkın kısa süre içerisinde tamamlanarak Karapınar Mahallesi sakinlerinin kullanımına açılması planlanıyor.