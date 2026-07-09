Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi'nde devrilen ağaç, Barbaros Caddesi üzerinde park halinde bulunan aracın üzerine düştü. Barbaros Caddesi No:61 adresinde yaşanan olayın ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ağacın altında kalan aracı bulunduğu yerden çıkarabilmek için çalışma yaptı. Ekipler, aracın üzerine devrilen ağacı kontrollü şekilde kaldırarak müdahaleyi tamamladı. Ağacın kaldırılmasının ardından araç bulunduğu noktadan çıkarıldı. Olay sırasında araçta veya çevresinde herhangi bir kişinin bulunmaması olası bir yaralanmanın önüne geçerken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Turgut Reis Mahallesi'nde yaşanan olayda itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla devrilen ağaç kaldırıldı ve araç bulunduğu alandan çıkarıldı.

Durumun bildirilmesiyle bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, aracın üzerinde bulunan ağacı kaldırmak için çalışma yaptı. Ekipler, ağacı kontrollü şekilde kaldırarak aracın bulunduğu yerden çıkarılmasını sağladı.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak : PERRE