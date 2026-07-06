Adıyaman'da Muharrem ayı dolayısıyla Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Adıyaman Şubesi tarafından Aşure Cemi düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programda Kerbelâ şehitleri anılırken, birlik, kardeşlik, adalet ve toplumsal dayanışma mesajları paylaşıldı. Alevi canları, dedeler, siyasi parti temsilcileri, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Bayır, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katıldığı program cem erkânıyla başladı. Kerbelâ şehitleri için gülbangların okunduğu buluşmada barış, kardeşlik ve birlik için dualar edildi. Muharrem ayının manevi anlamına ilişkin konuşmaların ardından paylaşma ve dayanışmanın simgesi olan aşure lokması katılımcılara ikram edildi. Programda konuşan isimler, Kerbelâ'nın adalet, hak ve vicdan anlayışının yaşatılması gerektiğine ilişkin mesajlar verdi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Adıyaman Şubesi tarafından gerçekleştirilen Aşure Cemi'ne Alevi canlarının yanı sıra dedeler, siyasi parti temsilcileri, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Bayır, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Cem erkânıyla başlayan programda Kerbelâ şehitleri anıldı. Birlik, beraberlik, barış ve kardeşlik için gülbanglar okunurken, program kapsamında aşure lokması hazırlandı.

Programda konuşan dedeler, Muharrem ayının manevi önemine değinerek Kerbelâ'nın insanlık tarihine bıraktığı adalet, hak ve vicdan mesajlarının yaşatılması gerektiğini belirtti. Konuşmalarda sevgi, hoşgörü, eşitlik ve toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekildi.

Etkinlikte söz alan protokol üyeleri de farklı inanç ve kültürlerin barış içerisinde bir arada yaşamasının önemine değinerek, bu tür buluşmaların toplumsal birlikteliğe katkı sunduğunu ifade etti.

Aşure Sabrın Paylaşmanın Birlik Ve Beraberliğin Nişanesidir

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Bayır, Muharrem ayının manevi atmosferinde canlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Adıyaman Şubemizin düzenlediği aşure lokmasında siz değerli canlarla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aşure sabrın, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin nişanesidir. Bizler de aynı kazanda bulunan farklı tatlar gibi bu toplumun farklı renkleri olarak birlikte yaşıyoruz ve yaşamaya devam etmeliyiz. Muharrem mateminin bizlere öğrettiği en önemli değerler adalet, hak, vicdan ve insan sevgisidir. Kerbelâ'da yaşanan acıyı unutmadan kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.

Hakikat Yolu Yaşamaya Devam Ediyor

Demokratik Bölgeler Eş Başkanı Çiğdem Kılıçgün, konuşmasında Âşık Virani'nin, “Şah Hüseyin mazlumların şahıdır, o çölün altında kalan insanlığın ahıdır” sözünü hatırlatarak, “O ah direnmeye devam ediyor. Bugün Alevilerin inancında, yaşamında, cemlerinde ve semahlarında o direniş yaşamaya devam ediyor. Bu ülkede Alevilerin payına Çorum ve Maraş katliamları düştü, inançlarının kabul edilmemesi düştü. Ancak Pir Sultan Abdal'ın dediği gibi, ‘Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan.’ Bizim dönmediğimiz yol hak yoludur, hakikat yoludur. Yetmiş iki millete aynı nazarla bakma yoludur. Kimsenin kimseden üstün olmadığı, halka hizmeti ibadet gören, darda ve zorda olanın sözüyle, emeğiyle ve dayanışmasıyla yanında duran inancımız, binlerce yıllık katliamlara rağmen yaşamaya devam ediyor” dedi.

Muharrem Hakikat Mücadelesinin Adıdır

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Adıyaman Şube Başkanı Ali Sekman ise, “Bugün burada sadece bir aşure lokmasını paylaşmak için değil, binlerce yıllık bir inancı, bir direniş geleneğini, bir vicdanı ve bir hakikat mücadelesini yaşatmak için bir aradayız. Muharrem matemdir ama hezimet değildir. Muharrem acıdır ama umutsuzluk değildir. Muharrem, Kerbelâ'da susuz bırakılan, zalime biat etmeyen, ‘Hak bildiğim yoldan dönmem’ diyenlerin adıdır. Hz. Hüseyin bize sadece yas bırakmadı; onurlu yaşamayı, haksızın karşısında susmamayı ve zalimin karşısında dik durmayı miras bıraktı” ifadelerini kullandı.

Muharrem Doğruluktan Ödün Vermemenin Adıdır

Dede Erdal Bozkurt da Muharrem ayının birlik ve dayanışmanın simgesi olduğunu belirterek, “Muharrem ayındayız. Muharrem; birleşmek, kaynaşmak ve bir kazanda kaynamak demektir. Özü öze katıp güzel ahlakla buluşmanın, inancın, sevginin ve dayanışmanın yaşandığı bir zaman dilimidir. Kerbelâ'da Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin'e zulmedildi. Muharrem ayı bize doğruluktan ödün vermemeyi, fırsatçılığa yönelmemeyi, adaletli olmayı ve yanlışa karşı durmayı öğretmektedir. Bizim inancımız adaleti simgelemektedir” dedi.

Program, yapılan duaların ardından aşure lokmasının katılımcılara ikram edilmesiyle sona erdi.

Kaynak : PERRE