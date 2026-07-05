Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinin ardından devam eden yeniden inşa çalışmalarında iş yeri hak sahiplerinin durumu, Çarşı Projesi'nin kalan etapları ve kentsel dönüşüm süreci yeniden gündeme geldi. Mülk Sahipleri Derneği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Adıyaman ziyareti sırasında dernek temsilcileri ve 6 mahalle muhtarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Görüşmede, iş yerleri yıkılan ancak aradan geçen yaklaşık 3 yıla rağmen iş yerlerini teslim alamayan 1300 ile 1500 arasındaki hak sahibinin durumu Bakan Kurum'a aktarılırken, Çarşı Projesi'nin kalan etapları, ticari hayatın yeniden canlandırılması, belediyenin yapacağı imar revizyonu ve projelerin hangi yöntemle sürdürüleceği ele alındı. Dernek, toplantıda Adıyaman'ın çözüm bekleyen başlıklarının ayrıntılı şekilde görüşüldüğünü bildirdi.

Mülk Sahipleri Derneği tarafından yapılan açıklamada, Bakan Murat Kurum'un Adıyaman'ın depremden etkilenen tek il olmadığını, diğer deprem illerinde de benzer sorunların bulunduğunu ve çözüm odaklı çalışmaların devam ettiğini ifade ettiği aktarıldı.

Dernek açıklamasında, “Sayın Bakan, Adıyaman'ın depremden etkilenen tek il olmadığını ve Adıyaman dışında 11 deprem ili daha bulunduğunu, benzer sorunların tüm illerde bulunduğunu ve çözüm odaklı çalışmaların devam ettiğini ifade etmiştir” denildi.

Toplantıda, 6 Şubat depremlerinde iş yerleri yıkılan vatandaşların durumu da görüşüldü. İş yeri hak sahibi olan 1300 ile 1500 arasındaki vatandaşın yaklaşık 3 yıldır iş yerlerini teslim alamadığı Bakan Kurum'a iletildi.

Eski YSE lojmanlarının bulunduğu bölge ile şehrin farklı noktalarına yeni iş yerleri yapılması konusu gündeme gelirken, iş yeri hak sahiplerinin durumunun öncelikli konular arasında yer aldığı belirtildi. Bakanlık bütçesinin öncelikli ihtiyaçlara göre kullanılması gerektiğinin toplantıda dile getirildiği aktarıldı.

Mülk Sahipleri Derneği, Bakan Kurum'un kentsel dönüşüm projelerinin ülke genelinde bakanlığın öncelikli politikaları arasında bulunduğunu ifade ettiğini bildirdi.

Çarşı Projesi'nin kalan etaplarının yapılacağını aktaran dernek, Bakan Kurum'un “Asla yapmamak gibi bir düşüncemiz yok, yapacağız” sözleriyle projenin devam edeceğini söylediğini belirtti. Sürecin ilerlemesi için sabırlı olunması gerektiğinin de toplantıda ifade edildiği kaydedildi.

Görüşmede Çarşı Projesi'nin 1. Etabındaki iş yerlerinin dolması ve bölgedeki ticari hayatın tam anlamıyla canlanması konusu da ele alındı. Kentsel dönüşüm sonrasında bölgenin ticari açıdan belirli bir olgunluğa ulaşmasının önemine değinildi.

Mevcut şartlarda diğer etaplarda yıkım çalışmalarının başlaması halinde Adıyaman'daki ticari hayatın ciddi şekilde etkilenebileceği yönündeki değerlendirmeler de toplantıda paylaşıldı.

Dernek açıklamasına göre, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye Çarşı Projesi'nin diğer etaplarıyla ilgili mevcut projeye uygun imar ve imar revizyon çalışması yapılması yönünde talimat verildi. Söz konusu düzenlemelerin projenin ilerlemesi açısından gerekli olduğu ifade edildi.

Çarşı Projesi'nin kalan etapları için ihtiyaç duyulan kaynağın büyüklüğü de toplantıda görüşüldü. Mevcut ekonomik şartlar ve kamu harcamalarında mali disiplin kapsamında uygulanan tasarruf genelgeleri nedeniyle şu aşamada yeni kaynak ayrılamayacağı belirtildi.

Yeni kaynak oluşturulması halinde bu kaynağın öncelikle şehrin çözüm bekleyen diğer ihtiyaçlarına yönlendirilebileceğinin ifade edildiği aktarıldı.

Mülk Sahipleri Derneği, Bakan Kurum'un Çarşı Projesi'nin kalan etaplarının rezerv alan uygulamasıyla değil, kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirileceğini açıkladığını bildirdi.

Dernek açıklamasında, projenin ilk duyurulduğu dönemde 4 etabın tamamının aynı anda yapılmasının planlandığı ve bu doğrultuda kaynak ayrıldığı belirtildi. Bakan Kurum'un, mülk sahiplerinin o dönemde projeye izin vermemesi nedeniyle bugünkü sürece gelindiğini ifade ettiği ve bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği aktarıldı.

Mülk Sahipleri Derneği, toplantının depremzedelerin ve esnafın yaşadığı sorunların giderilmesi, Adıyaman'ın kalkınması ve kentte ticari hayatın yeniden canlandırılması konularında karşılıklı görüş alışverişiyle geçtiğini bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, “Mülk Sahipleri Derneği olarak, sürecin takipçisi olmaya ve Adıyaman'ımızın daha yaşanabilir bir kent olması için tüm paydaşlarla iş birliği yapmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.