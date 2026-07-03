Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, belediyenin temizlik ve çöp toplama hizmetlerinde kiralık araç uygulamasını sona erdirdiklerini, hizmetlerin artık belediyenin kendi araç filosuyla yürütüldüğünü açıkladı. Temmuz Ayı Belediye Meclis Toplantısı'nda konuşan Tutdere, göreve geldikten sonra önceki dönemden devam eden kiralık araç ihalelerini 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla yenilememe kararı aldıklarını söyledi. Belediye öz kaynaklarıyla temin edilen araçlar ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen araçların filoya dahil edildiğini belirten Tutdere, temizlik hizmetlerinde müteahhit sisteminden belediyenin kendi imkanlarıyla hizmet verdiği modele geçildiğini ifade etti. Bu kararla belediye bütçesinde önemli ölçüde tasarruf sağlandığını söyleyen Tutdere, kamu kaynaklarının Adıyaman halkının yararı doğrultusunda kullanılmaya devam edeceğini kaydetti.

Temizlik hizmetlerinde belediyenin kendi imkanlarıyla araç filosu oluşturduğunu belirten Tutdere, kiralık araç ihalelerinin 30 Eylül 2024 tarihinden sonra yenilenmediğini söyledi.

Tutdere, temizlik ve çöp toplama hizmetlerinin belediyenin öz kaynakları ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen araçlarla sürdürüldüğünü ifade ederek, uygulamanın belediye bütçesine önemli ölçüde tasarruf sağladığını belirtti.

Tutdere, "30 Eylül'den sonra kendi araç filomuzu oluşturduk. Kendi aracımızla, bu memleketin evlatları kendi şehirlerini temizliyor. Bu, şehrimiz için tarihi bir adımdır" dedi.

Kiralık araç ve müteahhit uygulamasına son verilmesinin ardından çeşitli soruşturmalarla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Tutdere, "Elbette bunun bedeli bize ağır oldu. Müteahhit işine son verdik diye soruşturmalarla karşı karşıya kaldık. Onların iftiralarıyla hâlâ yargılanıyoruz ama bizim yaptığımız doğruydu" ifadelerini kullandı.

Müteahhitlere ödenecek kaynağın belediye bütçesinde kaldığını belirten Tutdere, "Müteahhide gidecek Adıyaman halkının parasının çarçur edilmesine rıza gösteremezdik. Bugün bu araçlar belediyemizin öz malıdır, halkımızın parası da belediyenin kasasındadır. Kamu yararı neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Adıyaman Belediyesi'nin temizlik hizmetleri, belediyenin kendi araç filosu ve personeliyle kent genelinde sürdürülüyor.