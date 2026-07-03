Adıyaman Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından yürütülen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen Adıyaman Gastronomi Atlası Projesi kapsamında düzenlenen "Adıyaman Yöresel Lezzetlerinin Tanıtılması ve Uygulanması Eğitimi" tamamlandı. Adıyaman'ın zengin mutfak kültürünün kayıt altına alınması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen eğitim programının ardından katkı sunan isimler için plaket takdim töreni düzenlendi. ADYÜ Farabi Konferans Salonu'nda yapılan programa üniversite yönetimi, akademik ve idari personel, öğrenciler, mezunlar, sektör temsilcileri ve davetliler katıldı.

Törene Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş'in yanı sıra üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrenciler, mezunlar ve sektör temsilcileri katılım sağladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Çiğdem Sabbağ, proje kapsamında yürütülen faaliyetler ve belirlenen hedeflere ilişkin sunum yaptı. Sabbağ, Adıyaman'ın zengin gastronomi mirasının kayıt altına alınması, korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Sunumun ardından Adıyaman Gastronomi Atlası Projesi'nin aşamalarını ve yürütülen çalışmaları anlatan tanıtım filmi izlendi.

Programda konuşan Adıyaman Sofrası işletmecisi Mehmet Sait Önder, üniversite ve sektör arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti. Önder, gerçekleştirilen eğitimin yöresel mutfak kültürünün yaşatılmasına katkı sağladığını ve gastronomi alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesini desteklediğini ifade etti.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş ise Adıyaman'ın mutfak kültürünün tanıtılması ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti. Üniversite olarak kentin ve bölgenin kalkınmasına katkı sunan projelere destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Keleş, bu yöndeki çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından "Adıyaman Yöresel Lezzetlerinin Tanıtılması ve Uygulanması Eğitimi"ni başarıyla tamamlayan sektör çalışanlarına plaketleri Rektör Prof. Dr. Mehmet Keleş tarafından takdim edildi.

Adıyaman Gastronomi Atlası Projesi kapsamında düzenlenen program, katılımcıların toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle tamamlandı.

Kaynak : PERRE