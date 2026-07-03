Adıyaman Belediyesi, yaz aylarında hava sıcaklıklarının yükselmesi ve hasat döneminin başlamasıyla artış gösteren üvez, sivrisinek ve karasineğe karşı kent genelindeki ilaçlama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekipler, Adıyaman'ın 33 mahallesinde hazırlanan plan doğrultusunda iki günde bir ilaçlama gerçekleştiriyor. Gündüz saatlerinde dere yatakları, su akarları, inşaat bodrumları, kazı alanları, sulama havuzları, kuyular ve hayvancılık işletmelerinde larva mücadelesi yürüten ekipler, gece saatlerinde ise 7 araç ve 7 personelle mahallelerde ULV yöntemiyle uçkun ilaçlaması yapıyor. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, haşere popülasyonundaki artışa karşı ekip ve araç sayısının artırıldığını açıkladı.

Üvez ve sivrisinekle mücadele kapsamında kent genelinde ULV yöntemiyle gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları gece saatlerinde yoğun şekilde sürdürülüyor. Belediye ekipleri her gece 7 araç ve 7 personelle sahaya çıkarak mahallelerde düzenli ilaçlama gerçekleştiriyor.

Hazırlanan çalışma programına göre ekipler, iki günde bir aynı mahalleye yeniden dönerek periyodik ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. ULV yöntemiyle yapılan uygulamalarla uçkun haşerelerin azaltılması hedeflenirken, ilaçlamanın verimini düşürmemek amacıyla rüzgârlı havalarda çalışmalara ara veriliyor.

İlaçlama ekipleri, üvez, sivrisinek ve karasineğin üreme alanları arasında bulunan dere yatakları, su akarları, inşaat bodrumları, kazı alanları, sulama havuzları, kuyular ve hayvancılık işletmelerinde de çalışma yürütüyor.

Gündüz saatlerinde larva mücadelesi yapan ekipler, gece saatlerinde mahalle genelinde uçkun ilaçlaması gerçekleştiriyor. Gündüz ve gece sürdürülen çalışmalarla haşere yoğunluğunun kaynağında azaltılması ve vatandaşların yaz aylarını daha sağlıklı ortamda geçirmesi amaçlanıyor.

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, vatandaşların yaz aylarını daha sağlıklı, huzurlu ve konforlu ortamda geçirebilmesi için ilaçlama çalışmalarını kesintisiz sürdürdüklerini belirterek, "Hasat dönemiyle birlikte özellikle üvez popülasyonunda yaşanan artış nedeniyle ilaçlama ekiplerimizi ve araç sayımızı artırarak sahadaki varlığımızı daha da güçlendirdik. 33 mahallemizin tamamında planlı bir takvim doğrultusunda çalışma yürütüyor, her mahallemizi iki günde bir düzenli olarak ilaçlıyoruz" dedi.

İhtiyaç duyulan noktalarda ekiplerin sahada olmaya devam edeceğini belirten Başkan Tutdere, "Gündüz saatlerinde üreme alanlarında larva mücadelesi gerçekleştirirken, gece saatlerinde ise mahallelerimizin genelinde uçkun ilaçlaması yapıyoruz. Amacımız; üvez, sivrisinek ve karasinek kaynaklı rahatsızlıkları en aza indirmek, hemşehrilerimizin yaz mevsimini daha sağlıklı, güvenli ve konforlu geçirmesini sağlamaktır. İhtiyaç duyulan her noktada ekiplerimizle sahada olmaya ve bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Adıyaman Belediyesi, ilaçlama çalışmalarının yanı sıra vatandaşlara da çağrıda bulundu. Açık alanlarda su birikintisi bırakılmaması, bodrumlar ve çevresindeki alanlarda haşere oluşumuna zemin hazırlayabilecek koşullara karşı duyarlı olunması istendi.

Kaynak : PERRE