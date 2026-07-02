AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, Kahta ilçesine bağlı Mülk Köyü'nde vatandaşlarla bir araya gelerek talep, öneri ve beklentileri dinledi. Köy sakinleriyle birebir görüşen Şan, iletilen konuların takipçisi olacaklarını belirterek çözüm gerektiren meselelerin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde değerlendirileceğini ifade etti.

Bir dizi program kapsamında Kahta'yı ziyaret eden Milletvekili İshak Şan, Mülk Köyü'nde vatandaşlarla samimi bir ortamda buluştu. Programda köy sakinlerinin gündeme getirdiği talepler ve öneriler karşılıklı istişare edildi.

Vatandaşlarla tek tek sohbet eden Şan, hizmet odaklı anlayışla sahada olmaya devam ettiklerini belirterek, Adıyaman'ın her noktasında vatandaşların görüş ve beklentilerini dinlemeyi sürdürdüklerini söyledi.

Köy sakinleri de ihtiyaç ve taleplerini doğrudan Milletvekili Şan'a iletme fırsatı bulurken, görüşmede gündeme gelen konuların ilgili kurumlarla paylaşılacağı ve sürecin takip edileceği belirtildi.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.