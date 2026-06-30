CHP Grup Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararının ardından yaşanan siyasi sürece ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Mevcut tablonun devam etmesi halinde milleti seçeneksiz bırakmayacaklarını belirten Özel, gerekmesi durumunda yeni bir siyasi oluşumla yollarına devam edebileceklerini ifade etti.

Tavır gazetesine konuşan Özel, CHP'nin son yerel seçimlerde elde ettiği başarının ardından siyasi baskılarla karşı karşıya kaldığını öne sürdü. Partiyi 47 yıl sonra yeniden birinci parti konumuna taşıyan kadroların hedef alındığını savunan Özel, mutlak butlan sürecini de bu çerçevede değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaşanan süreçte sorumluluğu bulunduğunu ileri süren Özel, CHP'nin kendi iradesiyle büyüdüğünü ve bu iradeyi korumak için mücadele edeceklerini söyledi.

Vatandaşlarla yaptıkları buluşmalarda yeni döneme ilişkin beklentileri dinlediklerini belirten Özel, CHP'deki mevcut durumun değişmemesi halinde yeni bir siyasi hareketin gündeme gelebileceğini ifade etti. Böyle bir oluşumun toplumun farklı kesimlerini kapsayan geniş tabanlı bir yapı olacağını dile getirdi.

Özel, açıklamasında ayrıca hukuk devleti, demokratik rekabet, şeffaf yönetim ve hesap verebilirlik ilkelerini öne çıkararak, Türkiye'nin bu anlayışla yeni bir siyasi döneme ihtiyaç duyduğunu savundu.