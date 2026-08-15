Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanlığı, yeni dönemin ilk yönetim kurulu toplantısını İl Başkanı Ali Önat başkanlığında gerçekleştirdi. İl başkanlığında yapılan toplantıda teşkilatın yeni dönem çalışma programı, saha faaliyetleri, mahalle ziyaretleri, esnaf ve vatandaş buluşmaları ile sivil toplum kuruluşlarıyla yapılacak temaslar ele alındı. Adıyaman genelinde yürütülmesi planlanan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda yönetim kurulu üyelerinin görev ve sorumluluk alanları doğrultusunda koordineli şekilde çalışması ve belirlenen programların düzenli olarak takip edilmesi kararlaştırıldı. İl Başkanı Ali Önat, yeni dönemde vatandaşlarla doğrudan temasın artırılacağını ve teşkilatın yıl boyunca sahada olacağını ifade etti.

Yeni Dönemin Çalışma Programı Ele Alındı

MHP Adıyaman İl Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Başkanı Ali Önat ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda yeni dönem çalışma programı, teşkilat faaliyetleri ve Adıyaman genelinde yürütülmesi planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Mahalle ziyaretleri, esnaf ve vatandaş buluşmaları ile sivil toplum kuruluşlarıyla kurulacak temaslar görüşülürken, Adıyaman'ın ihtiyaçlarına yönelik yapılabilecek çalışmalar da ele alındı.

Yönetim kurulu üyelerinin görev ve sorumluluk alanları doğrultusunda koordineli şekilde çalışması, belirlenen programların düzenli olarak takip edilmesi ve gerçekleştirilen faaliyetlerin yönetim kurulu toplantılarında değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

Önat'tan Vatandaşlarla Doğrudan İletişim Mesajı

MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, yeni dönemde vatandaşlarla doğrudan temasın önemine dikkat çekti.

Teşkilat olarak yalnızca belirli dönemlerde değil, yılın her günü sahada olmayı hedeflediklerini belirten Önat, Adıyaman'daki sorun ve sıkıntılara doğrudan ulaşmaya yönelik çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.

Teşkilatta Birlik Ve Koordinasyon

Toplantıda teşkilat içerisindeki birlik ve beraberlik de görüşüldü.

Yönetim kurulu üyelerinin ortak hedefler doğrultusunda, teşkilat disiplini ve koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmesinin önemine dikkat çekildi.

Bahçeli'nin Hedefleri Doğrultusunda Çalışılacak

Toplantının ardından yapılan açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin belirlediği hedefler doğrultusunda, Genel Merkez ve İl Başkanlığının çalışma programı çerçevesinde Adıyaman halkına yönelik faaliyetlerin sürdürüleceği belirtildi.

Açıklamada, teşkilat içerisindeki birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi ve MHP'nin Adıyaman'daki çalışmalarının daha ileri seviyeye taşınması amacıyla faaliyetlerin devam edeceği ifade edildi.