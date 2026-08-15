CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, motorinde ÖTV’nin geçici olarak sıfırlanmasına ilişkin değerlendirmesinde uygulamanın süresine ve sonrasında gündeme gelen vergi artışlarına dikkat çekti. Akaryakıt fiyatlarının yalnızca pompadaki rakam üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Doğan, ulaşım, nakliye, tarımsal üretim ve aile bütçesi üzerindeki toplam maliyetin hesaba katılması gerektiğini söyledi. 31 Ağustos'a kadar geçerli olacak uygulamanın ardından ortaya çıkacak tablonun vatandaş açısından önem taşıdığını ifade eden Doğan, eylül, ekim ve ocak ayları için gündeme gelen olası artışların da bugünden değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Adıyaman'daki üreticilerin mazot maliyetlerinden doğrudan etkilendiğini belirten Doğan, vatandaşın önünü görebileceği ve daha öngörülebilir bir akaryakıt politikası oluşturulması çağrısında bulundu.

“Bir Ay Sonrasını Konuşmadan Bugünü Konuşamayız”

Akaryakıt piyasasındaki düzenlemelerin vatandaş açısından günlük takip edilen ekonomik göstergelerden biri haline geldiğini belirten Engin Doğan, 31 Ağustos tarihine dikkat çekti.

Doğan, “Vatandaşın önüne bugün bir rakam koyup yarın o rakamın nasıl değişeceğini anlatmamak ekonomik yönetim değildir. 31 Ağustos’a kadar geçerli olacak uygulamanın ardından nasıl bir tablo ortaya çıkacağını herkes bilmek istiyor. Çünkü insanlar araçlarına yalnızca bugün değil, gelecek ay da yakıt almak zorunda” dedi.

“ÖTV Takvimi Bütçeyi Şimdiden Zorluyor”

Sonbahar ve kış aylarında gündeme gelen artışların aile bütçeleri üzerindeki etkisine değinen Doğan, eylül, ekim ve ocak ayları için konuşulan rakamların kamuoyunda değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Doğan, “Eylül için 3 TL, ekim için 6 TL, ocak için ise 14 TL’ye kadar uzanan bir artış ihtimali konuşuluyorsa bunun hesabı bugünden yapılmalıdır. Bir vatandaşın ay içerisinde birkaç kez yakıt aldığını düşündüğümüzde, bunun sadece pompadaki birkaç liralık farktan ibaret olmadığı görülür. Ulaşım, nakliye ve üretim maliyetleri de bu tablodan etkilenir” ifadelerini kullandı.

“Adıyaman'ın Üreticisi Maliyet Baskısını Taşıyamaz”

Konuyu Adıyaman açısından da değerlendiren CHP İl Başkanı Engin Doğan, tarımsal üretimde kullanılan mazotun maliyetler üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Doğan, “Adıyaman’da üretici tarlasını işlemek, ürününü taşımak ve pazara ulaştırmak için akaryakıta ihtiyaç duyuyor. Mazot maliyeti yükseldiğinde çiftçinin hesabı bozuluyor. Çiftçinin hesabı bozulduğunda da bunun yansımasını tüketici fiyatlarında görüyoruz. Dolayısıyla mesele yalnızca akaryakıt istasyonundaki fiyat değildir” diye konuştu.

“Vatandaşın Önüne Yeni Bir Zam Takvimi Konulmamalı”

Hükümetin akaryakıt politikasında kısa vadeli uygulamalar yerine daha öngörülebilir bir model oluşturması gerektiğini belirten Doğan, artan yaşam maliyetleri karşısında dar gelirli vatandaşların korunmasını istedi.

Engin Doğan sözlerini şöyle tamamladı:

“İnsanların beklentisi bugün ucuz, yarın pahalı bir ekonomi değil. Vatandaş önünü görmek istiyor. 18 günlük bir uygulama yerine aylar sonrasını da güvence altına alan bir politika gerekiyor. Çiftçinin mazotunu, nakliyecinin deposunu ve vatandaşın ulaşım giderini ayrı ayrı düşünmek zorundayız. Ekonominin yükü sürekli halkın omuzlarına bırakılmamalıdır.”