Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bilal Yıldırım, “Köyde Refah Var!” programı kapsamında Adıyaman'ın Samsat ilçesi ile tütün üretiminin yoğun olduğu köyleri ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi. Tarlada tütün toplayan çiftçilerle görüşen Yıldırım, üreticilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Adıyaman tütününün bölge ve ülke ekonomisi açısından stratejik değere sahip olduğunu belirten Yıldırım, Yeniden Refah Partisi'nin tütün üreticilerine yönelik projelerini de anlattı. Ziyarette üreticilere gübre, mazot ve diğer girdi maliyetleri için doğrudan destek sağlanması, adil taban fiyat mekanizması oluşturulması ve alım garantisi verilmesine yönelik parti projeleri aktarıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bilal Yıldırım'ın Adıyaman ziyaretine Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir ile İl Başkan Yardımcısı ve STK Birim Başkanı Erkan Çimenden de katıldı.

Yıldırım, “Köyde Refah Var!” programı kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretlerde tarlada çalışan tütün üreticileriyle sohbet ederek ürünlerinin üretim sürecine ilişkin bilgi aldı. Çiftçilerin yaşadığı sorunları ve talepleri dinleyen Yıldırım, Adıyaman tütününün bölge ve ülke ekonomisindeki yerine dikkat çekti.

Yıldırım Tütün Üreticilerinin Sorunlarını Dinledi

Üreticilerle görüşmesinde yerli üretimin önemine değinen Bilal Yıldırım, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın tütün üreticilerine verdiği önemi hatırlattı.

Yıldırım, “Milli Görüş belediyeciliği ve iktidarı, her zaman üreticinin ve çiftçinin yanında olmuştur. Merhum liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız, Adıyaman tütününün ve bölge insanının emeğinin ne kadar kıymetli olduğunu her platformda dile getirmiş, tütün üreticisinin hakkını daima korumuştur. Bizler de bugün aynı anlayışla sahadayız” dedi.

Fatih Erbakan'ın Tütün Üreticilerine Yönelik Projeleri Aktarıldı

Ziyaret sırasında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın tütün üreticilerine ve bölge tarımına yönelik projeleri de üreticilere anlatıldı.

Parti tarafından aktarılan projelerde, Adıyaman tütününün pazara ulaşmasının kolaylaştırılması ve üreticilerin emeklerinin karşılığını alabilmesi amacıyla yasal ve ekonomik düzenlemeler yapılmasının hedeflendiği belirtildi.

Girdi Maliyetlerine Destek Ve Alım Garantisi Vaadi

Yeniden Refah Partisi'nin tütün üreticilerine yönelik projeleri arasında gübre, mazot ve diğer girdi maliyetlerindeki artışlara karşı doğrudan destek sağlanması yer alıyor.

Üreticilerin ürünlerini satarken yaşadığı sorunlara yönelik ise devlet destekli adil taban fiyat mekanizması oluşturulması ve alım garantisi sağlanması hedefleniyor.

Yıldırım: Tütün Üreticimizin Yüzünü Güldürecek Projelerimiz Hazır

Samsat ilçesi ve tütün üretiminin yoğun olduğu köylerde üreticilerle görüşen Bilal Yıldırım, Adıyaman tütününün sorunlarını TBMM gündeminde ve diğer platformlarda dile getirmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Yıldırım, “Adıyamanlı üreticimizin helal rızık mücadelesinin farkındayız. Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan öncülüğünde, tütün üreticimizin yüzünü yeniden güldürecek projelerimiz hazırdır. Yeniden Refah iktidarında hem tütünümüz hem de çiftçimiz hak ettiği değere kavuşacaktır” ifadelerini kullandı.