AK Parti Adıyaman Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Resul Kurt, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan ve şehit aileleri ile gazilerin haklarını güçlendiren düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yasalaşmasıyla şehit yakınları, gaziler, vazife malulleri ve aileleri açısından yeni hakların hayata geçirildiğini belirten Kurt, düzenlemenin sosyal ve ekonomik haklara yönelik önemli değişiklikler içerdiğini söyledi. Kurt, devletin şehit yakınları ve gazilerin haklarını koruma ve geliştirme sorumluluğuna dikkat çekerek, “Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerinin ve kahraman gazilerimizin her zaman yanındayız” dedi.

Kurt, Türkiye'nin bağımsızlığı, milletin huzuru ve vatanın bütünlüğü için hayatını ortaya koyan şehitler ile gazilerin haklarının korunmasının devletin temel görevleri arasında bulunduğunu belirtti. Şehit yakınları, gaziler ve vazife malullerinin sosyal ve ekonomik haklarının geliştirilmesi, yaşamlarının kolaylaştırılması ve kendilerine yönelik devlet desteğinin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Yeni düzenlemenin vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin anne ve babalarına bağlanacak aylıklara da güvence getirdiğini açıklayan Kurt, anne ve babalara bağlanacak toplam aylığın kategorik ayrım yapılmaksızın net asgari ücret tutarından daha az olamayacağını söyledi.

Bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan ödemede de artış öngörüldüğünü belirten Kurt, net asgari ücretin iki katı üzerinden yapılan ödemenin 2,5 katına çıkarılacağını aktardı.

Vazife malulü erbaş ve erler ile güvenlik korucuları, öğrenciler ve sivillere bağlanacak aylıklara ilişkin düzenlemenin ayrıntılarına da değinen Kurt, en az dört yıllık yükseköğrenim mezunlarının aylıklarının sekizinci derecenin birinci kademesi üzerinden, diğerlerinin ise eğitim durumlarına bakılmaksızın onuncu derecenin birinci kademesi üzerinden hesaplanacak vazife malullüğü aylığından düşük olamayacağını belirtti. Eğitim ve kamu görevlerinden kaynaklanan daha yüksek aylık haklarının ise korunacağını ifade etti.

Terör eylemleri nedeniyle yaralandığı halde ilgili mevzuata göre malul sayılmayan ancak derece tespiti yapılan vatandaşların da düzenleme kapsamına alındığını söyleyen Kurt, bu kişilerin gösterge tablolarının güncelleneceğini ve aylıklarının artırılacağını açıkladı.

Kurt, 15 Temmuz darbe girişimi ve terörle mücadele kapsamında yaralanan, malul sayılmamakla birlikte derece tespiti yapılan kişilerin aylıklarına esas gösterge rakamlarının da yükseltileceğini belirtti. Er ve erbaşların yeniden muayene hakkına ilişkin yaş haddinin ise 55 yaşını doldurdukları tarihin esas alınması şeklinde düzenlendiğini kaydetti.

15 Temmuz'a ilişkin düzenlemenin kapsamına da değinen Kurt, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve devamı niteliğindeki eylemlerin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya ortadan kaldırılması sırasında yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden malul sayılmayan ya da derece tespiti yapılmayanlara da aylık bağlanacağını söyledi.

Kurt, bu kapsamda hak sahibi olanlara düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 17 bin 135 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılması sonucu bulunacak tutarda aylık bağlanacağını açıkladı.

Düzenlemenin şehit yakınları ve gazilere yönelik devlet desteğinin somut adımlarından olduğunu belirten Kurt, “Şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkmak, bize emanet ettikleri ailelerini hiçbir zaman yalnız bırakmamak ve kahraman gazilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak bizim için siyasi bir tercihten öte milli ve vicdani bir sorumluluktur. Vefa sözle değil, hakları güçlendiren icraatlarla gösterilir” dedi.

Kurt, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şehit yakınları ve gazilere yönelik çalışmaların devam edeceğini belirterek, “Bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla; kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şehitlerimizin kıymetli emanetlerini ve kahraman gazilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı'nda şehit aileleri, gaziler ve vazife malullerinin haklarının geliştirilmesine devam edileceğini söyleyen Kurt, güçlü sosyal devlet anlayışının daha ileri taşınacağını belirtti. Kurt, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemenin şehit yakınları, gaziler, vazife malulleri ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.