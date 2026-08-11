Adıyaman’da erkek kuaförü ve berber esnafı, tıraş hizmeti sonrasında bazı müşterilerin IBAN üzerinden ödeme yapacaklarını söyleyerek iş yerlerinden ayrıldığını, ancak daha sonra ödeme yapmadığını belirtti. Esnaflar, bu şekilde ödeme yapılmadan ayrılan müşteri sayısının bazı günlerde 3-4 kişiye ulaştığını ifade ederken, farklı gerekçelerle ödemelerini yapmayan müşteriler nedeniyle maddi kayıp yaşadıklarını dile getirdi. 6 Şubat depreminin ardından işlerini yeniden toparlamaya çalışan esnaf, iş yeri giderlerini karşılamakta zorlandıklarını belirterek hizmet bedelinin iş yerinde nakit veya kartla ödenmesini talep etti. Berberler, yaşanan sorunun önüne geçilmesi için müşterilerin ödemelerini hizmetin ardından bekletmeden yapmasını istedi.

Kentte faaliyet gösteren erkek kuaförleri, tıraş sonrasında “IBAN’a birazdan atarım” diyerek iş yerinden çıkan bazı müşterilerin geri dönmediğini söyledi.

Berber esnafı, günlük olarak 3-4 müşterinin bu şekilde ödeme yapmadan iş yerinden ayrıldığını ifade etti. Farklı bahanelerle ödemelerini gerçekleştirmeyen müşteriler nedeniyle mağdur olduklarını belirten esnaflar, hizmet karşılığının aynı anda alınması gerektiğini dile getirdi.

Esnaf, nakit veya kartla ödeme yapılmasının zorunlu hale getirilmesini talep ederken, yaşanan durumun iş yerlerinin giderlerini karşılamasını da güçleştirdiğini belirtti.

Bazı berberler ise müşterilere çağrıda bulunarak yaşadıkları sorunu şöyle anlattı:

“Kentimiz 6 Şubat depremiyle birlikte ayağa kalkma çabası içerisindeyken bizler de esnaflar olarak aynı zorlukla mücadele ediyoruz. Bazı müşterilerimiz IBAN üzerinden para atacaklarını söyleyerek işyerinden ayrıldıktan sonra arkalarına bakmıyor. Ama unutulmamalıdır ki; işçinin alnının teri kurumadan emeğini vermek gerekiyor. Günlük 3-4 müşterimiz bu şekilde davranıyor. İşyerimizdeki giderleri karşılayamaz duruma geldik. Bu nedenle müşterilerimizden isteğimiz, ödemelerini hemen yanımızda yapmaları ya da peşin vermeleridir.”