Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre Adıyaman'da bankalarda tutulan altın mevduatı 14 milyar 72 milyon 459 bin TL'ye ulaştı. Açıklanan rakamlara göre Adıyaman, Türkiye genelindeki iller arasında altın mevduatı büyüklüğünde 40. sırada yer aldı. Altın fiyatlarında yaşanan yükselişin de etkisiyle bankalardaki altın birikimleri dikkat çekerken, Adıyaman'daki rakam kentteki tasarruf tercihlerini ortaya koydu.

BDDK verilerine göre Adıyaman'da bankalarda bulunan altın mevduatının toplam büyüklüğü 14 milyar 72 milyon 459 bin TL olarak kayıtlara geçti.

Bu rakamla Adıyaman, Türkiye genelinde altın mevduatı sıralamasında 40. sırada yer aldı. Kentte vatandaşların bankalar üzerinden yaptığı altın birikimlerinin toplam tutarı 14 milyar TL seviyesini geçti.

Türkiye'de altın mevduatının en düşük olduğu iller arasında ise Ardahan 1,71 milyar TL, Kilis 1,72 milyar TL, Hakkâri 1,73 milyar TL, Bayburt 1,82 milyar TL, Tunceli 2,47 milyar TL, Siirt 2,82 milyar TL, Şırnak 2,84 milyar TL, Iğdır 3,09 milyar TL, Muş 3,09 milyar TL ve Ağrı 3,72 milyar TL ile yer aldı.

Adıyaman'ın bankalardaki 14 milyar 72 milyon 459 bin TL'lik altın mevduatı, kentin Türkiye genelindeki sıralamadaki yerini de ortaya koydu. BDDK verilerine göre Adıyaman, altın mevduatı büyüklüğünde 40. sırada bulunuyor.