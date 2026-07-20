Yaz tatili sezonunun başlamasıyla birlikte kamp, plaj ve su sporları ürünlerine yönelik talep hızla arttı. Trendyol verilerine göre mayıs ve haziran aylarında deniz yatağı siparişleri yüzde 1.034 artarak 10 katın üzerine çıkarken, şişme havuz, kano, hamak ve çadır gibi ürünlerde de dikkat çeken yükselişler yaşandı.

Trendyol verileri, kullanıcıların yaz aylarında açık hava yaşamı ve tatil ürünlerine olan ilgisinin belirgin şekilde arttığını ortaya koydu. Mayıs ve haziran aylarında deniz yatağı siparişleri yüzde 1.034 artış gösterirken, şişme havuzlarda yüzde 657, kanoda yüzde 548, deniz topunda yüzde 492 ve deniz ayakkabısında yüzde 376 artış kaydedildi. Su sporları ürünleri yüzde 207, deniz gözlüğü ise yüzde 109 yükseldi.

Doğada kamp yapmayı tercih edenlerin alışverişlerinde de önemli artışlar görüldü. Hamak siparişleri yüzde 201, çadır yüzde 185, kamp arabası yüzde 131, kamp masa ve sandalyeleri ise yüzde 74 arttı.

Tatil döneminde buz kalıpları yüzde 490, şort ve bermudalar yüzde 226, spor sandaletler yüzde 225, terlikler ise yüzde 212 artış gösteren ürünler arasında yer aldı.

Trendyol satıcılarının en fazla ürün gönderdiği iller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından Bursa, Konya, Kocaeli, Şanlıurfa ve Antalya öne çıktı. Sipariş verilen illerde ise İstanbul, Ankara ve İzmir'i Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla ve Mersin takip etti.

Yazlık bölgelerde mayıs ve haziran aylarında en fazla sipariş artışı Muğla'da yaşandı. Yazlık evlerin yoğun olduğu şehirlerde kullanıcılar ağırlıklı olarak giyim ürünleri, güneş kremi, telefon kılıfı, parfüm, yüz bakım ürünleri ve terlik gibi ürünleri tercih etti.

Verilere göre bahçe-balkon, dekorasyon ve akıllı ev teknolojileri kategorilerinde de dikkat çekici hareketlilik yaşandı. Bahçe aydınlatmaları, sinek perdeleri, termoslar, dekoratif ürünler, LED aydınlatmalar ve fon perdeler yaz döneminde talebin arttığı ürünler arasında yer aldı.