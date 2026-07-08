Adıyaman'da deprem sonrası hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla yürütülen iki proje kapsamında süt üreticilerine makine ve sağım hijyen kitleri dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen çalışmada 109 üreticiye süt sağım makinesi verilirken, “Süt Sığırcılığında Sağım Hijyeni ve Sanitasyon Eğitimi Projesi” kapsamında 48 üreticiye sağım hijyen seti ile sertifikaları teslim edildi. Toplam bütçesi 2 milyon 630 bin TL olan projenin yüzde 75'inin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklendiği bildirildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda süt sağım makineleri ve hijyen kitleri üreticilere teslim edildi.

Programda konuşan Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, süt hayvancılığında üretim miktarının yanı sıra sütün hijyenik şartlarda elde edilmesi ve güvenli şekilde tüketiciye ulaştırılmasının da önem taşıdığını söyledi.

Akkan, “Süt hayvancılığı sadece üretim miktarıyla değil, aynı zamanda üretilen sütün hijyenik şartlarda elde edilmesi ve tüketiciye güvenli bir şekilde ulaştırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Proje kapsamında süt sağım makinelerimizi dağıtıyoruz. Projemizin toplam bütçesi 2 milyon 630 bin TL olup, bunun yüzde 75'ini Bakanlığımız destekliyor. Ben bu dağıtılan malzemelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük de üreticilere teslim edilen sağım hijyen kitleri ve süt sağım makinelerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Vali Abdullah Küçük ve beraberindekiler, süt sağım makineleri ile sağım hijyen kitlerini üreticilere teslim etti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen dağıtım programına Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan ve üreticiler katıldı.