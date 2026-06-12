Karadağ Bölgesi'nde 200 iş yerinden oluşacak proje için ihale süreci başlıyor

Deprem sonrasında üretim faaliyetlerini büyük zorluklar içerisinde sürdürmeye çalışan sanayici ve imalatçıların yeni iş yerlerine kavuşması için uzun süredir girişimlerde bulunduklarını belirten Torunoğlu, söz konusu projenin ATSO'nun öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunu ifade etti.

'Uzun Süredir Takipçisi Olduğumuz Bir Talep Karşılık Buldu'

Başkan Torunoğlu, deprem nedeniyle iş yerlerini kaybeden üreticilerin yeniden ayağa kalkabilmesi için yürüttükleri çalışmaların sonuç vermesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, 'Uzun süredir takipçisi olduğumuz ve her platformda dile getirdiğimiz önemli bir talebimizin daha hayata geçme aşamasına ulaşmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Karadağ Bölgesi'nde yapılacak Orta Sanayi Sitesi Projesi'nin ihalesi 29 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecektir' dedi.

Torunoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adıyaman ziyaretinde de konuyu doğrudan gündeme getirdiklerini hatırlatarak, projenin kent ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

200 Yeni İş Yeri Yapılacak

Karadağ Bölgesi'nde hayata geçirilecek proje kapsamında toplam 200 iş yerinin inşa edileceğini belirten Torunoğlu, yeni sanayi sitesinin depremden etkilenen üreticilerin yeniden üretime başlamalarına ve istihdamın artırılmasına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Torunoğlu, 'Bu proje, deprem sonrası iş yerlerini kaybeden üreticilerimizin yeniden güçlü bir şekilde ayağa kalkmasına, üretim kapasitesinin artırılmasına ve yeni istihdam alanlarının oluşturulmasına katkı sunacaktır. Adıyaman ekonomisinin yeniden güçlenmesi açısından son derece önemli bir yatırımdır' ifadelerini kullandı.

Destek Verenlere Teşekkür

ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu açıklamasında, projenin hayata geçirilmesine katkı sağlayan isimlere de teşekkür etti.

Torunoğlu, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'a, Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'a, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın'a, Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan ve Mustafa Alkayış'a teşekkür etti. Ayrıca, sivil toplum kuruluşları ile bakanlık arasında koordinasyonun sağlanmasında önemli rol üstlendiğini belirttiği Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan'a ve sürece katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara da teşekkürlerini iletti.

Karadağ Bölgesi'nde inşa edilecek Orta Sanayi Sitesi'nin, deprem sonrası toparlanma sürecindeki Adıyaman'ın üretim ve sanayi altyapısına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Kaynak : PERRE