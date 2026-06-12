Kilis'te 2009 yılında kaybolduktan günler sonra ormanlık alanda ölü bulunan Mehmet Erdoğan'ın öldürülmesine ilişkin yeniden açılan davada ilk duruşma gerçekleştirildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan sanıklar mahkemede savunma yaparken, mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için davayı ileri bir tarihe erteledi.

Kilis'te 2009 yılında kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda cesedi bulunan Mehmet Erdoğan'ın öldürülmesine ilişkin dava yeniden görülmeye başlandı. Kilis 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen tutuksuz sanıklar Gülistan T., İbrahim T., Hasan Y., Halil Y. ve Necati D. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada sanık ve tanıkların ifadeleri alınırken, sanıklar iddianamedeki suçlamaları kabul etmeyerek suçsuz olduklarını savundu. Sanıklar, mahkemeden beraat ve üzerlerindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti ise dosyadaki eksikliklerin giderilmesine ve sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar vererek duruşmayı 9 Ekim tarihine erteledi.

Mahkeme, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verirken, davanın bir sonraki duruşması 9 Ekim tarihinde görülecek.

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