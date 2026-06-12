Yalçın, yaptığı açıklamada, MHP Adıyaman İl Teşkilatı organları ile Merkez İlçe Teşkilatı organlarının parti tüzüğünün ilgili hükümleri doğrultusunda görevden alındığını belirtti.

MHP Genel Merkezi, Adıyaman teşkilatlarında görev değişikliğine gitti

Semih Yalçın açıklamasında, 'Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman il teşkilat organları ve Merkez ilçe teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden ilgili hükümler uyarınca feshedilmiştir' ifadelerini kullandı.

Yeni İl Başkanı Ali Önat Oldu

Genel Merkez tarafından alınan karar kapsamında Adıyaman İl Başkanlığı görevine yeniden Ali Önat atanırken, Merkez İlçe Başkanlığı görevine ise tekrar Selçuk Aslancan getirildi.

MHP Genel Merkezi'nin aldığı kararın ardından gözler yeni yönetimin oluşturacağı teşkilatlanma çalışmalarına çevrildi. Önümüzdeki günlerde il ve merkez ilçe yönetimlerinin yeniden şekillendirilmesi bekleniyor. Parti kulislerinde görev değişikliğinin gerekçesine ilişkin çeşitli değerlendirmeler yapılırken, Genel Merkez tarafından konuya ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Atamaların ardından yeni il yönetiminin kısa süre içerisinde teşkilat çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

Kaynak : PERRE