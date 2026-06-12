Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir apartmanın dış cephe kaplamasının kopan bölümü park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olay sırasında kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir yaralanmanın önüne geçerken, araçta ciddi maddi hasar oluştu.

Meydena gelen olay, Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binanın dış cephesi, İrfan Korak'a ait 56 ABA 652 plakalı otomobil üzerine büyük bir gürültüyle düştü. Olay sırasında vatandaşların yoğun olarak kullandığı kaldırımın üzerinde kimsenin bulunmaması muhtemel facianın önüne geçti. Olayda, park halindeki otomobilde ciddi maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler bölgede detaylı inceleme yaptı. Araç sahibi İrfan Korak, yaşanan olay sonucu aracında büyük zarar oluştuğunu belirtti.

Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, dış cepheden kopan parçaların neden düştüğüne ilişkin araştırma başlatıldı.

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