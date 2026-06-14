Siirt'in Tillo ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İsmail Erkoyuncu, kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tillo ilçesinde meydana geldi. İsmail Erkoyuncu'nun kullandığı motosiklet ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan Erkoyuncu için çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 42 yaşındaki sürücü, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Erkoyuncu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kazanın nedenine ilişkin inceleme sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.