Siirt'te bir evin bahçesinde ortaya çıkan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan mahalle sakinlerini tedirgin etti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, sürüngeni kontrollü şekilde yakalayarak güvenli bir alana bıraktı.

Olay, Çal Mahallesi'nde eski hayvan pazarı mevkiinin üst kısmında yaşandı. Bahçelerinde yılan gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye ulaşan Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı dikkatli bir çalışma sonucu yakaladı.

Yerleşim alanından uzaklaştırılan yılanın güvenli bir bölgeye bırakıldığı öğrenildi. Olayın ardından mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.

Yetkililer, yaz aylarında yılan ve benzeri sürüngenlerin daha sık görülebileceğine dikkat çekerek vatandaşların bu tür durumlarda kendi imkanlarıyla müdahale etmek yerine ilgili ekiplerden yardım istemeleri gerektiğini hatırlattı.

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