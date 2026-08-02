Siirt'te Botan Çayı kıyısında 11 yaşındaki Faruk Santur'un cansız bedeni bulundu. Olayın ardından kayıp olduğu bildirilen baba Ömer Santur'u bulmak için başlatılan arama çalışmalarına hava kararması nedeniyle ara verilirken, ekiplerin sabah saatlerinde yeniden bölgeye dönerek çalışmaları sürdüreceği bildirildi.

Olay, Siirt-Eruh kara yolu üzerindeki Botan Köprüsü mevkisinde, Meydandere eski yolu üzerinde meydana geldi. Bölgede balık tutan bir vatandaş, yolun sona erdiği ve suyun başladığı noktada su kenarına sürüklenmiş hareketsiz halde bir çocuk fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan çocuğun yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından hayatını kaybeden çocuğun 11 yaşındaki Faruk Santur olduğu tespit edildi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayın ardından kayıp olduğu bildirilen baba Ömer Santur'u bulmak için bölgede arama çalışması başlatıldı. Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmaların, sabah saat 05.00'te dalgıç ekiplerin katılımıyla Botan Çayı'nda yeniden başlayacağı öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek amacıyla soruşturmasını sürdürüyor.