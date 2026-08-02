Şırnak'ın Cizre ilçesinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 400 polisin katılımıyla geniş kapsamlı huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi. İlçe genelinde yapılan denetimlere Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak da katılarak uygulama noktalarında incelemelerde bulundu.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin desteğiyle ilçenin farklı noktalarında eş zamanlı denetimler yaptı.

Uygulama kapsamında kontrol noktalarını ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Cizre İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Öncel ile birlikte yürütülen çalışmaları yerinde takip etti. Vatandaşlarla sohbet eden Sazak, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Volkan Sazak, uyuşturucu ve organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, Şırnak'ın uyuşturucu güzergâhı olarak kullanılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Narkotik ekiplerinin güçlendirildiğini ifade eden Sazak, Şırnak halkının yakından tanıdığı narkotik dedektör köpeği "Jessi"nin yanı sıra yetiştirdiği "Adelya" ile birlikte iki yeni narkotik dedektör köpeğinin de emniyet teşkilatının kadrosuna katıldığını belirtti.

Şırnak'ın ve tüm ilçelerinin güvenliği için benzer uygulamaların devam edeceğini kaydeden Sazak, hedeflerinin il merkezi ve altı ilçesiyle birlikte Şırnak'ı Türkiye'nin en huzurlu şehirlerinden biri haline getirmek olduğunu ifade etti.