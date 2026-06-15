Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen olayda, evlerinin balkonunda bulunan güvercinlerle ilgilendiği sırada dengesini kaybederek ikinci kattan düşen 13 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. 11 Haziran'da Yenimahalle'de yaşanan olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi sürerken, düşme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı çocuğu hastaneye götürdü. Hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilen kız çocuğunun sağlık durumunun yakından takip edildiği bildirildi.

Edinilen bilgilere göre S.T. (13), evlerinin balkonunda bulunan güvercinlerle ilgilendiği sırada dengesini kaybederek ikinci kattan kaldırıma düştü. Olayı gören vatandaşlar vakit kaybetmeden yardıma koşarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından S.T. ambulansla İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ciddiyetini koruyan çocuk, Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisinin devam ettiği öğrenilen S.T.'nin sağlık durumuna göre Diyarbakır'a sevk edilerek operasyon geçirebileceği belirtildi.

Olay sırasında işte olduğunu belirten baba Muhammed Telrefadi, komşuların kendisini arayarak kızının düştüğünü haber verdiğini söyledi. Hemen eve geldiğini ve ardından hastaneye gittiklerini anlatan Telrefadi, kızının balkondaki güvercinlere yem ya da su vermek isterken düşmüş olabileceğini ifade etti.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, küçük kızın bir anda dengesini kaybederek aşağı düştüğü ve çevredeki vatandaşların hızla yardıma koştuğu görüldü.

Yetkililer tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme devam ederken, tedavi sürecindeki gelişmelerin takip edildiği öğrenildi.

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