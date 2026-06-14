Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde ailesiyle piknik yaptığı sırada suya giren yakınlarının boğulma tehlikesi geçirdiğini gören 29 yaşındaki Velat Çetin, yardım için suya atladı. Aile fertlerini kurtarmayı başaran genç, akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, Güçlükonak ilçesine bağlı Cehennem Deresi bölgesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte piknik yapmak için bölgeye giden Velat Çetin, serinlemek amacıyla suya giren yakınlarının zor durumda olduğunu fark etti.

Yakınlarının yardım çağrılarını duyan Çetin, vakit kaybetmeden suya girerek boğulma tehlikesi geçiren aile fertlerini kıyıya çıkarmayı başardı. Ancak kurtarma sırasında güçlü akıntı ve girdaba kapılan genç bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ekipleri, jandarma, dalgıç polisler ve farklı illerden sevk edilen su altı arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Velat Çetin'e ulaşıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen Çetin kurtarılamadı. Gencin vefatı ailesi ve yakınlarını üzüntüye boğdu.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için inceleme sürerken, soruşturma devam ediyor.

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