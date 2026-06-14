Milliyetçi Hareket Partisi'nde yeni dönem, Adıyaman'da düzenlenen geniş katılımlı programla başladı. İl Başkanlığı görevine yeniden atanan Ali Önat ile Merkez İlçe Başkanlığı görevine tekrar getirilen Av. Selçuk Aslancan, yağmurlu havaya rağmen kendilerini yalnız bırakmayan partililer tarafından karşılandı.

MHP İl Başkanlığı binası önünde gerçekleştirilen programa ilçe başkanları, Ülkü Ocakları yöneticileri, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan MHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Av. Selçuk Aslancan, görevlerinden ayrıldıkları süreçte de davalarından ve teşkilatlarından kopmadıklarını belirterek yeniden görev üstlenmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Aslancan, kendilerine yeniden görev veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederek programa katılan partililere desteklerinden dolayı şükranlarını sundu.

MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat ise yağmura rağmen programa katılan teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Daha önce yürüttüğü il başkanlığı görevini onurla taşıdığını belirten Önat, yeniden göreve dönmenin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Önat, geçmişte yaşanan kırgınlıkların geride bırakılması gerektiğini belirterek Adıyaman'ın sorunlarına çözüm üretmek için yeniden çalışmaya başladıklarını söyledi.

Program, partililerin Ali Önat ve Selçuk Aslancan ile hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

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Kaynak : PERRE