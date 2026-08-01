Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, beraberindeki teşkilat üyeleriyle birlikte Gerger ilçesine bağlı Tillo ve Cevizpınar köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde köy sakinlerinin talep ve önerileri dinlenirken, altyapı, tarım ve sosyal ihtiyaçlara ilişkin konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Saha programı kapsamında Adıyaman'ın merkeze en uzak yerleşim yerleri arasında bulunan Tillo ve Cevizpınar köylerine giden MHP heyeti, vatandaşlarla birebir görüşerek köylerin ihtiyaçlarını yerinde değerlendirdi.

Köy sakinleri, sorunlarının yerinde dinlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını ileten Ali Önat, saha çalışmalarını Adıyaman'ın en uzak noktalarına kadar sürdürdüklerini belirtti.

Önat, ilk olarak Gerger'in Tillo köyünü ziyaret ettiklerini, ardından Cevizpınar köyünde vatandaşlarla buluştuklarını ifade ederek, kendilerini misafir eden ve desteklerini esirgemeyen tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin "Terörsüz Türkiye" ve "Lider Ülke Türkiye" vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Önat, vatandaşlarla doğrudan temas kurmaya devam edeceklerini söyledi.

Köylerin ve vatandaşların sorunlarını yerinde dinleyerek çözüm odaklı çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini ifade eden Önat, birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla Adıyaman'ın tüm ilçe, belde ve köylerinde saha çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.