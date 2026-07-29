Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahta İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen istişare toplantısında mahalle muhtarlarıyla bir araya gelinerek Kahta'nın öncelikli sorunları ve çözüm önerileri değerlendirildi. Kahvaltı programı formatında gerçekleştirilen toplantıda altyapı eksikliklerinden Cendere'de yaşanan boğulma vakalarına kadar birçok konu masaya yatırıldı.

Kahta Millet Bahçesi'nde bulunan bir restoranda düzenlenen programa MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, MHP Kahta İlçe Başkanı Haşim Turan ve çok sayıda mahalle muhtarı katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada muhtarlar, mahallelerinde yaşanan sorunları doğrudan parti yöneticilerine aktarma fırsatı buldu.

Toplantıda en fazla dile getirilen konuların başında elektrik, internet, yol ve su altyapısına ilişkin sorunlar yer aldı. Muhtarlar, bazı mahallelerde elektrik hatlarının evlerin balkonlarına tehlikeli derecede yakın mesafeden geçtiğini belirterek bunun vatandaşların can güvenliğini tehdit ettiğini ifade etti. İnternet altyapısındaki yetersizlikler ve elektrikte yaşanan faz düşüklüğünün günlük yaşamı olumsuz etkilediği, uzun süredir bozuk durumda bulunan yolların ulaşımı güçleştirdiği dile getirildi. Bazı mahallelerde yaşanan su kesintilerinin de kalıcı çözümlerle giderilmesi talep edildi.

Toplantının öne çıkan başlıklarından biri de son dönemde Cendere bölgesinde meydana gelen boğulma vakaları oldu. Muhtarlar, benzer acıların yeniden yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemlerinin artırılmasını, uyarı levhalarının çoğaltılmasını ve ilgili kurumların kalıcı tedbirleri bir an önce hayata geçirmesini istedi.

MHP Kahta İlçe Başkanı Haşim Turan, muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirterek mahallelerin sorunlarını ilk ağızdan dinlemenin büyük önem taşıdığını söyledi.

Turan, "Bugün dile getirilen tüm talepleri not aldık. Elektrik, internet altyapısı, yol ve su sorunları ile vatandaşlarımızın can güvenliğini ilgilendiren bütün konuların takipçisi olacağız. Özellikle Cendere'de yaşanan boğulma olayları hepimizi derinden üzmektedir. İlgili kurumlarla görüşerek gerekli tedbirlerin alınması için üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat da muhtarların sahada vatandaşın beklentilerini en iyi bilen kişiler olduğunu belirterek toplantıda dile getirilen sorunların çözümü için ilgili kurumlarla gerekli girişimlerde bulunacaklarını ifade etti. Önat, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak her çalışmanın takipçisi olacaklarını kaydetti.

Toplantıya katılan muhtarlar ise bu tür istişare buluşmalarının sorunların çözümüne katkı sunduğunu belirterek özellikle can ve mal güvenliğini ilgilendiren konularda daha hızlı adımlar atılmasını beklediklerini dile getirdi. Yol, su ve altyapı sorunlarının kalıcı şekilde çözüme kavuşturulmasının önemine dikkat çeken muhtarlar, Cendere'de yaşanan acı olayların tekrar etmemesi için etkili önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesini istedi.

Karşılıklı görüş alışverişi ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesinin ardından program sona erdi.