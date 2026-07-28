Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk, Cendere'de yaşanan son boğulma olayının ardından yaptığı açıklamada, her yaz benzer acıların yaşandığını belirterek kalıcı önlemlerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Güvenli yüzme alanlarının oluşturulmasını öneren Asnuk, Cendere ve Atatürk Barajı çevresinde yaşanan boğulma vakalarının önlenebilmesi için ilgili kurumların ortak hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Açıklamasında, insan hayatının her türlü yatırımın önünde geldiğini belirten Asnuk, yalnızca uyarılarla yetinilmemesi gerektiğini vurguladı.

Hayatını kaybeden gence Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Asnuk, artık sadece taziye mesajları yayımlamanın yeterli olmadığını ifade etti.

Boğulma Vakalarına Dikkat Çekti

Adıyaman'da son yıllarda özellikle Cendere, Atatürk Barajı kıyıları ve kontrolsüz su alanlarında çok sayıda boğulma vakasının yaşandığını belirten Asnuk, son yıllarda 30'un üzerinde kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Her boğulma olayının ardından yapılan uyarıların tek başına yeterli olmadığını dile getiren Asnuk, yaz aylarında vatandaşların serinleyebileceği güvenli sosyal alanların yetersiz olması nedeniyle kontrolsüz su alanlarının tercih edildiğini söyledi.

Güvenli Yüzme Alanı Önerisi

Cendere'de DSİ tarafından yapılacak teknik çalışmaların ardından uygun görülecek bölgelerde doğal yapıyı koruyacak güvenli yüzme alanlarının oluşturulabileceğini belirten Asnuk, bu alanlarda cankurtaran hizmeti, ilk yardım noktaları, can simitleri, kurtarma ekipmanları, güvenlik kameraları, çocuklar için sığ yüzme alanları ve riskli bölgelere fiziksel erişim engellerinin bulunması gerektiğini ifade etti.

Benzer uygulamaların Atatürk Barajı kıyılarında da hayata geçirilebileceğini kaydeden Asnuk, şamandıralarla çevrili güvenli yüzme alanları, yüzer platformlar ve cankurtaran hizmetleriyle kontrolsüz yüzmenin önüne geçilebileceğini belirtti.

Yetkililere Çağrıda Bulundu

Başta Adıyaman Valiliği olmak üzere DSİ, belediyeler ve ilgili kurumlara çağrıda bulunan Haşim Asnuk, Cendere ve barajlarda her yıl benzer acıların yaşanmaması için kalıcı çözümlerin hayata geçirilmesini istedi.

Asnuk, Cendere ve barajlardan artık ölüm haberleri yerine güvenli yaşam alanlarının konuşulması gerektiğini belirterek, insan hayatını koruyacak projelerin öncelikli olması gerektiğini ifade etti.