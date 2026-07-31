Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararıyla çok sayıda kamu kurumunda görev değişiklikleri ve yeni atamalar gerçekleştirildi.

Karara göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Tolga Balcı görevden alınırken, bu göreve Atila Bedir atandı. Adalet Bakanlığı'nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Cem Kurt getirildi.

Adli Tıp Kurumu'nda da çeşitli ihtisas kurullarına yeni görevlendirmeler yapıldı. Adli Tıp Dördüncü İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğretim Görevlisi Dr. Yasin Kavla, Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu İç Hastalıkları Üyeliğine ise İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cündüllah Torun görevlendirildi.

Adli Tıp Altıncı İhtisas Kurulu Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine Uzm. Dr. Neşe Kavruk Erdim atanırken, Adli Tıp Dördüncü İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine Uzm. Dr. Ahmet Naim Namlı, Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Analitik Kimya Üyeliğine ise Oya Yeter atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda da kapsamlı görev değişiklikleri yapıldı. Karaman İl Müdürü Seval Yılmaz, Kilis İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt ve Manisa İl Müdürü Mustafa Kılıç görevden alındı. Karaman İl Müdürlüğüne Aksaray İl Müdürü Nurettin Ulaş, Manisa İl Müdürlüğüne Kuduret Gültaş, Aksaray İl Müdürlüğüne Sezgi Arpacı Elaldı atandı.

Bakanlık bünyesinde ayrıca Diyarbakır İl Müdürü Aydın Polat görevden alınırken yerine Malatya İl Müdürü Ali Sait Çeçen getirildi. Malatya İl Müdürlüğüne Ömer Faruk Ergün, Elazığ İl Müdürlüğüne Serdar Demirci, Erzincan İl Müdürlüğüne Abdulhalim Ünalan, Bilecik İl Müdürlüğüne ise Nejat İlhan atandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yakup Koç görevden alınırken yerine Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İlkay Akçay atandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde de görev değişiklikleri yapıldı. 5. Bölge Müdürü Mahmut Güneş görevden alınarak yerine Ümit Gülbağ, 10. Bölge Müdürü Bülent Şirin görevden alınarak yerine Hasan Acar atanırken, 9. Bölge Müdürlüğüne Özgür Taşçıoğlu getirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu İkinci Başkanlığına Muhammed Mustafa İzgeç, kurul üyeliklerine ise Erdoğan Tozan ve İbrahim Tan atandı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığı görevine Melikşah Taşkın atanırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan XI. Bölge Müdürlüğüne Bilal Timur getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Marmaris Bölge Liman Başkanı Eray Aykanat görevden alınırken, yerine Çetin Çiftçi atandı.