Şırnak'ta uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalanarak adli makamlara teslim edildi.
Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürürken, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın Cizre ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.
Şırnak Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilerek gençlerin korunmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği ifade edildi.
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