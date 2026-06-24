Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın paniğe neden oldu. İdil Çevre Yolu üzerinde motor kısmından yükselen alevler kısa sürede tüm aracı sararken, sürücünün son anda araçtan çıkması olası bir faciayı önledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tırın çekici kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Cizre ilçesi İdil Çevre Yolu üzerindeki Kuştepe Mahallesi Okullar Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İdil istikametinden Nusaybin Caddesi yönüne doğru ilerleyen 47 ACC 400 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor bölümünden yanmaya başladı.

Araçtan yükselen dumanları fark eden sürücü, tırı durdurarak dışarı çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çekici kısmını tamamen sararken, araç cadde ortasında yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, tırın çekici kısmı tamamen yanarak demir yığınına döndü. Yangın nedeniyle çevre yolunda trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

Polis ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

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