Şırnak'ta polis ekiplerince bir hafta boyunca yürütülen asayiş, narkotik ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 250 bin lira olan kaçak ürün ele geçirildi. Kent merkezi, ilçeler ve Habur Sınır Kapısı'nı kapsayan operasyonlarda çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapılırken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, Narkotik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8-14 Haziran tarihleri arasında kent merkezi, 6 ilçe ve Habur Gümrük Sınır Kapısı'nda operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 2,84 gram esrar, 2,09 gram metamfetamin, 4,70 gram eroin, 46,70 gram skunk ve 4 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Çalışmalarda ayrıca 139 bin 800 kaçak sigara, 2 bin 530 elektronik sigara tütünü, 4 bin 20 tıbbi ilaç, 3 bin 260 çeşitli emtia, 49 fişek, 6 silah parçası, 6 şarjör ve 11 cep telefonu ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon 250 bin lira olduğu öğrenildi.

Operasyonlar kapsamında 38 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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