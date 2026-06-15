Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi yerleşkesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 71 yaşındaki Mehmet Baki Yalçınkaya'dan acı haber geldi. Yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Yalçınkaya, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza, Dicle Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yaşandı. Karşıya geçmeye çalışan Mehmet Baki Yalçınkaya'ya, 72 BC 638 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Yalçınkaya'ya ilk müdahale çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 71 yaşındaki Yalçınkaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor.

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