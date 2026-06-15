Mardin'in Derik ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda 5 kişi yaralanırken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olay, Derik ilçesine bağlı Kuşçu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Şersuvar K. (37), Ramazan K. (60), Bünyamin D. (23), Mikail D. (27) ve Zeynelabidin D. (48) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası mahallede güvenlik önlemlerini artıran jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın çıkış nedenine ilişkin inceleme sürerken, soruşturma devam ediyor.

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