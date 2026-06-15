Kahta Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik ilaçlama çalışmalarında teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanmayı sürdürüyor. İlçenin önemli sosyal yaşam alanlarından biri olan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen drone destekli ilaçlama çalışmasıyla daha hızlı ve etkili sonuç alınması hedefleniyor.

Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, geniş alanların kısa sürede ilaçlanabilmesi için drone teknolojisi kullanıldı. Böylece ilaçlama faaliyetlerinin daha verimli şekilde gerçekleştirilmesi amaçlandı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, belediye hizmetlerinde teknolojiyi etkin şekilde kullanarak vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Hallaç, halk sağlığının öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, ilaçlama çalışmalarının ilçe genelinde aralıksız sürdüğünü ifade etti. Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen drone destekli uygulamayla hem zamandan tasarruf sağlandığını hem de daha etkili sonuç elde edildiğini kaydetti.

Vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilememek amacıyla çalışmaların sabahın erken saatlerinde ve bahçenin yoğun kullanılmadığı zaman dilimlerinde gerçekleştirildiğini belirten Hallaç, teknolojik imkanlardan en verimli şekilde yararlanmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Kahta hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Hallaç, ilçe genelinde halk sağlığını korumaya yönelik tedbirlerin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

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