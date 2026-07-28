Kahta'da Hayat Boyu Öğrenme Koordinasyon Toplantısı, Kaymakam Muhammed Üsame Soysal başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar, vatandaşların mesleki ve kişisel gelişimine yönelik kurslar ile eğitim projeleri ele alındı.

Kahta Kaymakamlığı koordinasyonunda düzenlenen toplantıda, yıl boyunca sürdürülen hayat boyu öğrenme faaliyetleri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmaların yanı sıra, vatandaşların mesleki becerilerini geliştirmeye ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamaya yönelik kurslar ile planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ilgili kurum temsilcilerine çeşitli değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, hayat boyu öğrenme çalışmalarının etkin ve verimli şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Soysal, eğitim faaliyetlerinde görev alan tüm personele çalışmalarında başarılar diledi.