Türkiye Kamu-Sen Adıyaman İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Ertaş, Kahta Öğretmenevi'nde gizli kamera bulunduğuna yönelik kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sürecin hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini belirten Ertaş, peşin hüküm verilmesinin de iddiaların görmezden gelinmesinin de doğru olmayacağını ifade etti.

Kamuoyunda yer alan iddiaların eğitim camiasında ve toplumda hassasiyet oluşturduğunu belirten Ertaş, kamu kurumlarının itibarının kamu kaynaklarının doğru, şeffaf ve hukuka uygun şekilde kullanılmasıyla korunabileceğini söyledi.

Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şubesi olarak kamu vicdanını ilgilendiren her iddianın hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda titizlikle incelenmesi gerektiğine inandıklarını dile getiren Ertaş, yetkili idari ve adli makamlar tarafından yürütülen inceleme, araştırma ve soruşturma süreçlerini önemsediklerini kaydetti.

Gerçeklerin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasının ancak tarafsız, adil ve sağlıklı bir soruşturmayla mümkün olacağını ifade eden Ertaş, sürecin henüz devam ettiğini hatırlatarak herhangi bir kişinin peşinen suçlu ilan edilmesinin de kamuoyuna yansıyan iddiaların yok sayılmasının da doğru olmayacağını söyledi.

Ertaş, beklentilerinin idari ve adli makamlar tarafından yürütülen çalışmaların kısa sürede tamamlanması, tüm gerçeklerin açıklığa kavuşturulması ve sorumluluğu bulunanlar hakkında hukukun gereğinin yerine getirilmesi olduğunu belirtti.

Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şubesi olarak süreci ilk günden itibaren takip ettiklerini ifade eden Ertaş, ilgili idari ve adli makamlarla iş birliği içerisinde hareket ettiklerini ve üzerlerine düşen katkıyı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Yürütülen adli soruşturmanın gizliliğine herkesin riayet etmesi gerektiğini vurgulayan Ertaş, delilleri etkileyebilecek veya yargı makamları üzerinde baskı oluşturabilecek açıklamaların soruşturma sürecine zarar verebileceğini belirtti.

Türk Eğitim-Sen'in tek beklentisinin hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz verilmeden şeffaf, tarafsız ve adil bir sürecin yürütülmesi olduğunu kaydeden Ertaş, idari ve adli soruşturmaların sonucunda gerçeklerin tüm açıklığıyla ortaya çıkarılmasının kamu vicdanı açısından önem taşıdığını ifade etti. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını da sözlerine ekledi.